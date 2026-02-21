Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 21 лютого 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Карта бойових дій в Україні станом на 21 лютого 2026 року
Нині триває 1459-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 12 боєзіткнень з ворогом

За минулу добу відбулося 175 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 89 авіаційних ударів, скинувши 229 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучив для ураження 7846 дронів-камікадзе та здійснив 2967 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 69 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Великомихайлівка, Писанці Дніпропетровської області; Верхня Терса, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське, Чарівне, Любицьке, Лісне, Воздвижівка, Копані, Комишуваха, Юліївка Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, артилерійську систему, три пункти управління та склад боєприпасів російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 21 лютого 2026 року фото 1

Противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман, Вовчанські Хутори, Кругле.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 лютого 2026 року фото 2

Противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман, Вовчанські Хутори, Кругле.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 лютого 2026 року фото 3

Вчора відбулося вісім атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Піщаного та у бік Новоосинового й Курилівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 лютого 2026 року фото 4

Ворог атакував десять разів, намагаючись просунутися вперед в районі Зарічного та у бік Дробишевого, Лимана й Ставків.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 лютого 2026 року фото 5

Наші оборонці відбили десять спроб окупантів просунутися вперед, у районах Ямполя, Закітного, Платонівки та у бік Рай-Олександрівки й Озерного.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 лютого 2026 року фото 6

Ворог здійснив 26 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Бересток, Новопавлівка, Іллінівка, Степанівка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 лютого 2026 року фото 7

Наші захисники зупинили 39 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка та у бік Новоолександрівки, Кучерового Яру, Сергіївки, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 лютого 2026 року фото 8

Ворог тричі атакував наші позиції, у районі Степового.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 лютого 2026 року фото 9

Противник 18 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя, Загірного та у бік Варварівки, Оленокостянтинівки, Залізничного й Святопетрівки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 21 лютого 2026 року фото 10

Противник тричі атакував у районах Степового, Малих Щербаків і Степногірська.

На Придніпровському напрямку

Ворог здійснив три невдалі спроби наступальних дій.

Нагадаємо, триває 1459-й день повномасштабної війни в Україні.

