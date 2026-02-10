Головна Країна Події в Україні
«Плани ворога відомі». Україна прокоментувала інформацію про весняний наступ РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Welt повідомив, що Росія розпочала активну фазу підготовки до нової наступальної операції
фото: Vida Press

Керівник Центру протидії дезінформації наголосив, що Сили оборони роблять все, аби зривати плани росіян

Welt опублікував матеріал про можливу підготовку Росією наступальних дій на півдні України. На публікацію відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, заявивши, що плани ворога давно відомі, а Сили оборони вживають заходів для їх зриву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис посадовця.

Журналіст Крістоф Ваннер заявив, що на основі аналізу відкритих джерел, супутникових знімків та повідомлень військових блогерів експерти фіксують кілька можливих напрямків активізації російських військ. Серед них – райони Покровська, Гуляйполя та території на захід від Запоріжжя.

Водночас у самому матеріалі підкреслюється, що частину інформації неможливо незалежно підтвердити, а висновки ґрунтуються переважно на аналізі відкритих даних та оцінках експертів.

Своєю чергою керівник Центру протидії дезінформації заявив, що західні медіа не є першоджерелом інформації щодо планів Росії. За його словами, про підготовку ворогом резервів для посилення тиску на фронті українська сторона повідомляла ще з грудня-січня.

«Західна преса дещо відстає. Плани ворога відомі, зрозумілі, Сили оборони України роблять все, аби зривати їх максимально», – каже він.

Нагадаємо, росіяни планують провести широкомасштабний наступ на півдні та сході України вже цього літа. Це вкотре доводить, що Кремль не зацікавлений у мирі.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російське військове командування планує залучити свої стратегічні резерви для запланованого на літо 2026 року наступу на півдні та/або сході України. Проте вони вважають, що у РФ недостатньо резервів, щоб підготуватися до такого наступу і досягти своїх цілей.

Раніше Герой України, командир 20-ї бригади безпілотних систем К2 Кирило Верес заявив, що Російська Федерація наразі не має спроможностей для масштабного наступу із захопленням значних територій, натомість застосовує тактику просування малими піхотними групами.

