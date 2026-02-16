Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 16 лютого 2026. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Ситуація на фронті 16 лютого
фото: Генштаб ЗСУ

16 лютого на фронті відбулося 182 бойових зіткненя

Противник завдав одного ракетного удару, застосував чотири ракети, здійснив 53 авіаційні удари, скинув 140 керованих авіабомб. Крім того, застосував 1654 дронів-камікадзе та здійснив 1640 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Новини війни в Україні

16 лютого на фронті відбулося 182 бойових зіткненя. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося сім боєзіткнень з ворогом, противник здійснив 70 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню. Одне боєзіткнення в даний момент триває.

Лінія фронту станом на 16 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Графське, Вільча, Шев’яківка, Чугунівка. Українські підрозділи відбили дев’ять атак, ще три боєзіткнення наразі тривають.

Лінія фронту станом на 16 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Чотири атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, в бік Петропавлівки, Курилівки, Нової Кругляківки та Богуславки.

Лінія фронту станом на 16 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили 12 атак, в бік населених пунктів Надія, Глущенкове, Олександрівка, Дружелюбівка, Твердохлібове, Дробишеве, Ставки та Лиман. Ще два боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 16 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Наші оборонці відбивали сім спроб окупантів просунутися вперед в бік Рай-Олександрівки та в районах Платонівки і Дронівки. Одне боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 16 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Росіяни п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ, в районах Міньківки, Васюківки, Бондарного та Оріхово-Василівки.

Лінія фронту станом на 16 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Олександро-Калинове, Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Новопавлівки.

Лінія фронту станом на 16 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 35 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне та у напрямках населений пунктів Торецьке, Новий Донбас, Вільне, Шевченко, Новоолександрівка, Новопавлівка, Новопідгороднє, Філія. У деяких локаціях бої досі тривають.

Лінія фронту станом на 16 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили вісім атак окупантів у напрямках населених пунктів Іванівка, Олексіївка, Вербове, Привілля та Злагода.

Лінія фронту станом на 16 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 37 атак окупантів – у бік населених пунктів Добропілля, Прилуки, Залізничне, Гуляйполе, Святопетрівка, Зелене та Староукраїнка. Ворожих авіаударів зазнали Самійлівка, Новоукраїнка, Копані, Гірке, Широке, Чарівне, Любицьке, Воздвижівка, Розівка, Ніженка. П’ять боєзіткнень в даний момент тривають.

Лінія фронту станом на 16 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог один раз атакував позиції наших захисників в районі Степногірська. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали райони населених пунктів Микільське, Новоандріївка, Кущове.

Лінія фронту станом на 16 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Ворог наступальних дій не здійснював, проте завдав авіаударів по Ольгівці та Веселому.

Лінія фронту станом на 16 лютого 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1454-й день повномасштабної війни в Україні.

