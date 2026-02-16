Лінія фронту станом на 16 лютого 2026. Зведення Генштабу

16 лютого на фронті відбулося 182 бойових зіткненя

Противник завдав одного ракетного удару, застосував чотири ракети, здійснив 53 авіаційні удари, скинув 140 керованих авіабомб. Крім того, застосував 1654 дронів-камікадзе та здійснив 1640 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

16 лютого на фронті відбулося 182 бойових зіткненя. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося сім боєзіткнень з ворогом, противник здійснив 70 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню. Одне боєзіткнення в даний момент триває.

Противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Графське, Вільча, Шев’яківка, Чугунівка. Українські підрозділи відбили дев’ять атак, ще три боєзіткнення наразі тривають.

На Куп'янському напрямку

Чотири атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, в бік Петропавлівки, Курилівки, Нової Кругляківки та Богуславки.

На Лиманському напрямку

Українські воїни зупинили 12 атак, в бік населених пунктів Надія, Глущенкове, Олександрівка, Дружелюбівка, Твердохлібове, Дробишеве, Ставки та Лиман. Ще два боєзіткнення тривають.

На Слов'янському напрямку

Наші оборонці відбивали сім спроб окупантів просунутися вперед в бік Рай-Олександрівки та в районах Платонівки і Дронівки. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку

Росіяни п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ, в районах Міньківки, Васюківки, Бондарного та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Олександро-Калинове, Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 35 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне та у напрямках населений пунктів Торецьке, Новий Донбас, Вільне, Шевченко, Новоолександрівка, Новопавлівка, Новопідгороднє, Філія. У деяких локаціях бої досі тривають.

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили вісім атак окупантів у напрямках населених пунктів Іванівка, Олексіївка, Вербове, Привілля та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 37 атак окупантів – у бік населених пунктів Добропілля, Прилуки, Залізничне, Гуляйполе, Святопетрівка, Зелене та Староукраїнка. Ворожих авіаударів зазнали Самійлівка, Новоукраїнка, Копані, Гірке, Широке, Чарівне, Любицьке, Воздвижівка, Розівка, Ніженка. П’ять боєзіткнень в даний момент тривають.

На Оріхівському напрямку

Ворог один раз атакував позиції наших захисників в районі Степногірська. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали райони населених пунктів Микільське, Новоандріївка, Кущове.

На Придніпровському напрямку

Ворог наступальних дій не здійснював, проте завдав авіаударів по Ольгівці та Веселому.

Нагадаємо, триває 1454-й день повномасштабної війни в Україні.