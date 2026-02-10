Росіяни окупували Бондарне на Донеччині – DeepState
Водночас Сили оборони зупинили спроби противника просунутись у Приморськомута Лук'янівському
Аналітичний портал DeepState оновив мапу бойових дій.
Згідно з оновленими даними, російські терористи окупували Бондарне та просунувся у Никифорівці Донеччині.
Водночас аналітики повідомили, що Сили оборони зупинили спроби противника просунутись у Приморськомута Лук'янівському.
До слова, російські окупанційні війська змогли просунутися одразу на кількох ділянках фронту.
Ворог просунувся поблизу Тихого на Харківщині, а також у районі Привілля, Покровська, Никифорівки та Васюківки на Донеччині.
Нагадаємо, за підсумками 2025 року російські війська окупували 4 336 квадратних кілометрів української території, що становить близько 0,72% від загальної площі України.
