Росіяни окупували Бондарне на Донеччині – DeepState

За даними DeepState, Бондарне перейшло під контроль окупантів

Водночас Сили оборони зупинили спроби противника просунутись у Приморськомута Лук'янівському

Аналітичний портал DeepState оновив мапу бойових дій.

Згідно з оновленими даними, російські терористи окупували Бондарне та просунувся у Никифорівці Донеччині.

Водночас аналітики повідомили, що Сили оборони зупинили спроби противника просунутись у Приморськомута Лук'янівському.

До слова, російські окупанційні війська змогли просунутися одразу на кількох ділянках фронту.

Ворог просунувся поблизу Тихого на Харківщині, а також у районі Привілля, Покровська, Никифорівки та Васюківки на Донеччині.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року російські війська окупували 4 336 квадратних кілометрів української території, що становить близько 0,72% від загальної площі України.