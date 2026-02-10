Головна Країна Події в Україні
Росіяни окупували Бондарне на Донеччині – DeepState

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
За даними DeepState, Бондарне перейшло під контроль окупантів
скриншот з deepstatemap.live

Водночас Сили оборони зупинили спроби противника просунутись у Приморськомута Лук'янівському

Аналітичний портал DeepState оновив мапу бойових дій.

Згідно з оновленими даними, російські терористи окупували Бондарне  та просунувся у Никифорівці Донеччині.

Водночас аналітики повідомили, що Сили оборони зупинили спроби противника просунутись у Приморськомута Лук'янівському.

До слова, російські окупанційні війська змогли просунутися одразу на кількох ділянках фронту. 

Ворог просунувся поблизу Тихого на Харківщині, а також у районі Привілля, Покровська, Никифорівки та Васюківки на Донеччині.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року російські війська окупували 4 336 квадратних кілометрів української території, що становить близько 0,72% від загальної площі України.

Теги: Донеччина окупанти DeepState

