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    Події в Україні

    РФ кинула всі сили на захоплення Луганщини

    На Луганщині масові руйнації - РФ кинула всі сили на захоплення Луганщини
    На Луганщині масові руйнації

    У разі окупації Сєвєродонецька, люди в бомбосховищах «Азоту» стануть заручниками рашистів

    Росія зосередила зусилля, щоб окупувати всю Луганщину найближчим часом. Бої тривають на всіх напрямках. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «У Сєвєродонецькій промзоні вже зруйновано багато захисних споруд, не виключаємо можливості відходу на нові більш укріплені позиції. У разі окупації Сєвєродонецька, люди, що переховуються в укриттях «Азоту», стануть заручниками рашистів. Вихід буде тільки на окуповану частину Луганської області», – зазначив Гайдай.

    Лисичанськ під щільними обстрілами. «Ми продовжуємо підтримувати життєдіяльність міста, гумвантажі завозяться щоденно, «тиха» евакуація триває – сьогодні виїхали близько 40 людей», – повідомив очільник ОВА.

    Крім того, за його даними, на нещодавно окупованих територіях Луганщини окупанти вже розпочали «фільтрацію». «Полюють за активістами та людьми, причетними до військової справи, в полі зору також родичі таких категорій людей. Чоловіків змушують йти воювати проти України, тобто використовують як «гарматне м‘ясо», – розповів Гайдай.

    Як повідомлялося, за даними Міноборони України, найближчим часом рашисти спробують захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, а потім піти на Краматорськ та Слов’янськ.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    РФ кинула всі сили на захоплення Луганщини