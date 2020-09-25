Львів’янину загрожує до 5 років ув’язнення через футболку з написом «СССР»



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Львів’янину загрожує до 5 років ув’язнення через футболку з написом «СССР»

Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному - позбавлення волі на строк до п’яти років з конфіскацією майна

У Львові 21-річному чоловіку повідомили про підозру через носіння футболки із комуністичною символікою. Йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Львівській області.

«24 вересня, слідчі Галицького відділу поліції повідомили 21-річному львів’янину про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України«, - сказано у повідомленні.

Зазначається, що 8 вересня близько 19:30 небайдужі громадяни виявили в центрі Львова чоловіка, одягненого в футболку із зображенням комуністичного символу. Зловмисника одразу доставили у Галицький відділ поліції, де поліцейські встановили його особу та відкрили за цим фактом кримінальне провадження.

«Досудове розслідування триває. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному - позбавлення волі на строк до п’яти років з конфіскацією майна«, - додається у повідомленні.