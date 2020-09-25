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    Події в Україні

    Львів’янину загрожує до 5 років ув’язнення через футболку з написом «СССР»

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    Львів&rsquo;янину загрожує до 5 років ув&rsquo;язнення через футболку з написом &laquo;СССР&raquo; - Львів’янину загрожує до 5 років ув’язнення через футболку з написом «СССР»
    Львів’янину загрожує до 5 років ув’язнення через футболку з написом «СССР»

    Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному - позбавлення волі на строк до п’яти років з конфіскацією майна

    У Львові 21-річному чоловіку повідомили про підозру через носіння футболки із комуністичною символікою. Йому загрожує до 5 років ув’язнення.

    Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Львівській області.

    «24 вересня, слідчі Галицького відділу поліції повідомили 21-річному львів’янину про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України«, - сказано у повідомленні.

    Зазначається, що 8 вересня близько 19:30 небайдужі громадяни виявили в центрі Львова чоловіка, одягненого в футболку із зображенням комуністичного символу. Зловмисника одразу доставили у Галицький відділ поліції, де поліцейські встановили його особу та відкрили за цим фактом кримінальне провадження.

    «Досудове розслідування триває. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному - позбавлення волі на строк до п’яти років з конфіскацією майна«, - додається у повідомленні.

    пропаганда розслідування СССР
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