«Шахед» вночі пролетів повз ядерну установку Південноукраїнської АЕС

Енергоатом: «Це є абсолютно неприпустимим порушенням ядерної та радіаційної безпеки»

Вночі 19 грудня під час того, як Росія атакувала Україну іранськими БПЛА, дрона пролетів над майданчиком Південноукраїнської АЕС. Про це повідомляє Енергоатом.

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«О 00:46 зафіксовано проліт дрона-камікадзе «Шахід» над майданчиком Південноукраїнської АЕС у близькості до ядерної установки», – йдеться в повідомленні.

Енергоатом зазначає, що це є абсолютно неприпустимим порушенням ядерної та радіаційної безпеки.

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«Звертаємося до МАГАТЕ й усієї світової атомної спільноти, інформуючи про факт прольоту ударного безпілотника над майданчиком атомної станції. Вкотре закликаємо не допустити, щоб ядерні об’єкти піддавалися ризику нападу з боку армії РФ й несли загрозу ядерній та радіаційній безпеці України і світу», – додали в підприємстві.

Нагадаємо, внаслідок атаки іранських дронів по Київщині у понеділок, 19 грудня, постраждали двоє людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури.