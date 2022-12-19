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«Шахед» вночі пролетів повз ядерну установку Південноукраїнської АЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Шахед» вночі пролетів повз ядерну установку Південноукраїнської АЕС
О 00:46 зафіксовано проліт дрона-камікадзе «Шахід» над майданчиком Південноукраїнської АЕС
фото ілюстративне

Енергоатом: «Це є абсолютно неприпустимим порушенням ядерної та радіаційної безпеки» 

Вночі 19 грудня під час того, як Росія атакувала Україну іранськими БПЛА, дрона пролетів над майданчиком Південноукраїнської АЕС. Про це повідомляє Енергоатом.

«О 00:46 зафіксовано проліт дрона-камікадзе «Шахід» над майданчиком Південноукраїнської АЕС у близькості до ядерної установки», – йдеться в повідомленні.

Енергоатом зазначає, що це є абсолютно неприпустимим порушенням ядерної та радіаційної безпеки.

«Звертаємося до МАГАТЕ й усієї світової атомної спільноти, інформуючи про факт прольоту ударного безпілотника над майданчиком атомної станції. Вкотре закликаємо не допустити, щоб ядерні об’єкти піддавалися ризику нападу з боку армії РФ й несли загрозу ядерній та радіаційній безпеці України і світу», – додали в підприємстві.

Нагадаємо, внаслідок атаки іранських дронів по Київщині у понеділок, 19 грудня, постраждали двоє людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури.  

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Теги: росія окупанти війна АЕС Україна

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