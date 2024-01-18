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Блекаут у Криму, ДБР оголосило в розшук сина Гринкевича. Головне за 18 січня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Блекаут у Криму, ДБР оголосило в розшук сина Гринкевича. Головне за 18 січня
фото: скріншот з відео

Увечері в четвер, 18 січня, в окупованому Криму відбувся блекаут

ДБР оголосило в розшук сина Гринкевича, в окупованому Криму стався блекаут, Угорщина може втратити право голосу в ЄС. «Главком» склав добірку новин 18 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

ДБР оголосило в розшук сина Гринкевича

ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ.

«Вчора проводилися низка невідкладних обшуків, щоб знайти й затримати членів злочинного угруповання, в тому числі родича львівського бізнесмена. На жаль, його поки не знайшли, але підозра в шахрайстві та участі в злочинному угрупованні йому оголошена в установленому законом порядку», – наголосила радниця ДБР Тетяна Сапьян.

В окупованому Криму стався блекаут

В окупованому Криму відбулися масштабні вимкнення світла. Світло частково вимкнули в Севастополі, Феодосії, Саках, Джанкої та Керчі.

Як повідомляли місцеві мешканці, Ленінський район Криму також перебуває без світла, у Красноперекопську деякий час його теж не було.

За попередньою інформацією, о 17:05 сталося аварійне відключення в мережах Кримської енергосистеми. Як повідомляли пабліки, спрацювала протиаварійна автоматика.

Угорщина може втратити право голосу в ЄС

Європейський парламент схвалив спільну резолюцію, яка закликає Європейську раду й держави-члени визначити, чи вчиняла Угорщина серйозні та постійні порушення цінностей Євросоюзу. Рішення може позбавити державу права голосу.

Хакери викачали інформацію про пів тисячі об'єктів Міноборони РФ

Українські хакери зламали держпідприємство Російської Федерації та викрали документацію на 500 об’єктів російського Міністерства оборони.

Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, «зламали» російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території РФ.

Українські кібери викачали понад 1,2 терабайта даних «Головного військово-будівельного управління по спеціальних об’єктах». За даними джерел «Главкома», це понад 500 паспортів військових об’єктів міноборони РФ

НАЗК склало ще один протокол на очільника Конституційного суду

На виконувача обов'язків Конституційного суду України Сергія Головатого склали протокол про адміністративне правопорушення. Тепер він може втратити посаду.

Зазначається, що в.о. голови Конституційного суду України Сергій Головатий ухвалив рішення в умовах реального конфлікту інтересів, про який не повідомив у встановленому порядку.

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Теги: війна Крим бізнес Угорщина суддя

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