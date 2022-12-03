Макіївка: окупанти вигадали цинічний план роздачі повісток

Повістки роздають у черзі за водою

Російські загарбники вирішили скористатися ситуацією з відсутністю водопостачання в окупованій Макіївці Донецької області і почали роздавати повістки в чергах за водою. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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«Зафіксовані випадки, коли чоловіки отримували повістки в черзі за водою. Тобто ворог використовує кризу в регіоні як метод виявлення чоловіків для поповнення своєї армії», – йдеться у повідомленні.

До слова, воду у Макіївці роздають в пляшках з 9-ї до 15-ї години. Щоб її отримати, необхідно пред'явити паспорт або свідоцтво про народження для дітей. А у чоловіків додатково перевіряються відмітки про постановку на облік у військкоматі. Кожен з них може отримати повістку, стоячи в черзі.

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Нагадаємо, триває 283-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій. На Авдіївському і Бахмутському напрямках продовжує вести наступ та активно застосовує авіацію для підтримки наземних угруповань. Протягом доби окупанти завдали два ракетних та 10 авіаційних ударів, а також здійснили три обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зокрема, ракетного удару зазнав об’єкт цивільної інфраструктури міста Краматорськ.