Мобілізація в окупованому Криму: Генштаб розкрив плани рашистів

У Керчі рашисти звіряють даних військовозобов’язаних осіб на державних підприємствах

Російській загарбники планують організувати у тимчасово окупованому Криму чергову хвилю мобілізації. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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«На тимчасово окупованій території АР Крим співробітники військових комісаріатів проводять підготовку до чергової хвилі мобілізації», – йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією, в місті Керч рашисти звіряють дані військовозобов’язаних осіб на державних підприємствах.

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Раніше Банкова розповіла, що необхідно ЗСУ для звільнення Криму.

Нагадаємо, тимчасово окупований Джанкой та прилеглі райони російські загарбники перетворили на найбільшу військову базу.

Крім того, у Криму російських військових почали підселяти до будинків мирних жителів: частина «квартирантів» – з Якутії.

До слова, триває 282-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка на Донеччині.

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