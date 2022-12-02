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Мобілізація в окупованому Криму: Генштаб розкрив плани рашистів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мобілізація в окупованому Криму: Генштаб розкрив плани рашистів
фото ілюстративне

У Керчі рашисти звіряють даних військовозобов’язаних осіб на державних підприємствах

Російській загарбники планують організувати у тимчасово окупованому Криму чергову хвилю мобілізації. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«На тимчасово окупованій території АР Крим співробітники військових комісаріатів проводять підготовку до чергової хвилі мобілізації», – йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією, в місті Керч рашисти звіряють дані військовозобов’язаних осіб на державних підприємствах.

Раніше Банкова розповіла, що необхідно ЗСУ для звільнення Криму.

Нагадаємо, тимчасово окупований Джанкой та прилеглі райони російські загарбники перетворили на найбільшу військову базу.

Крім того, у Криму російських військових почали підселяти до будинків мирних жителів: частина «квартирантів» – з Якутії.

До слова, триває 282-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка на Донеччині.

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Теги: Україна окупанти росія війна мобілізація Крим

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