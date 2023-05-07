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На Київщині знову оголошено повітряну тривогу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Київщині знову оголошено повітряну тривогу
Моніторингові канали повідомляють про загрозу атаки безпілотників та зліт бомбардувальника Ту-95МС
фото: glavcom.ua

Жителям «почервонілих» регіонів слід перебувати в укриттях

О 01:29 у Київській області (окрім Києва) втретє за ніч залунали сирени повітряної тривоги. Крім того, небезпека фіксується в Сумській, Полтавській, частково у Дніпропетровській і Кіровоградській областях, а також на Луганщині і в Криму.

Моніторингові канали повідомляють про загрозу атаки безпілотників та зліт бомбардувальника Ту-95МС.

Перебувайте в укриттях та дотримуйтесь інформаційної тиші.

Станом на 01:31 мапа тривог виглядає так:

На Київщині знову оголошено повітряну тривогу фото 1

Нагадаємо, цієї ночі тривога у столиці та більшості українських областей лунала понад дві години.

Як повідомлялося, у ніч на 7 травня в Миколаєві прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. 

До слова, завершилася 437-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом цієї доби противник завдав шість ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, РФ завдала 25 авіаційних ударів та здійснила більш як 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Київщина тривога небезпека

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