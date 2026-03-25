Мар’яна Беца представлятиме Україну у Виконавчій раді ЮНЕСКО

Глава держави підписав указ про нове призначення Мар'яни Беци

Президент України Володимир Зеленський призначив заступницю міністра закордонних справ Мар’яну Бецу представником України у Виконавчій раді ЮНЕСКО. Відповідний указ з’явився на сайті глави держави 25 березня, інформує «Главком».

На новій посаді Мар’яна Беца зосередиться на моніторингу руйнувань культурної спадщини на окупованих територіях, залученні допомоги ЮНЕСКО для відновлення українських об’єктів та посиленні санкційного тиску на державу-агресора в гуманітарній сфері.

«Главком» писав, що Український інститут національної пам’яті закликає громадськість, науковців та культурних діячів підписати відкрите звернення до міжнародної спільноти. Головна вимога — позбавити Російську Федерацію членства в ЮНЕСКО через систематичне нищення української культурної спадщини, що має світове значення.

В інституті наголошують, що Росія не лише порушує міжнародне право, а й цілеспрямовано стирає ідентичність цілого народу, що є прямим запереченням місії ЮНЕСКО – підтримки миру та безпеки через освіту, науку та культуру.

Нагадаємо, експерти ЮНЕСКО відвідають Львів для фіксації наслідків російського удару по історичному центру міста, який входить до переліку світової спадщини.

Українське відомство уже домовилося з представниками організації про відповідний візит. «Росія не просто нанесла удар по будівлях в центрі Львова. Це удар по всесвітній спадщині ЮНЕСКО. Удар безпосередньо по ЮНЕСКО як організації. Удар по всім у світі, кому не байдужа культурна спадщина. Вимагаємо сильних реакцій».

Глава МЗС наголосив, що Україна очікує не лише оцінки руйнувань, а й конкретних кроків міжнародної спільноти у відповідь на дії Росії.

Зауважимо, унаслідок атаки російських безпілотників у Львові пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря.

Зазначається, що ступінь ушкодження визначать фахівці. Зокрема, є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах.