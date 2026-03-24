У Львові пошкоджено ансамбль Бернардинського монастиря: що відомо про стан будівлі

Унаслідок атаки російських безпілотників у Львові пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький, передає «Главком».

«Унаслідок російської атаки пошкодження зазнала памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом. Пожежею охоплені примурні будівлі комплексу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ступінь ушкодження визначать фахівці.

Ансамбль Бернардинського монастиря – це визначна пам’ятка архітектури епохи ренесансу, маньєризму та бароко початку XVII століття у Львові. Комплекс, розташований на площі Соборній, включає костел, келії, оборонні мури з вежею та інші споруди, які є частиною світової спадщини ЮНЕСКО.

Зокрема, є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах.

Нагадаємо, 24 березня вдень росіяни атакували Львів. Постраждала спадщина ЮНЕСКО, є поранені. Зокрема, у Вінниці та Тернополі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Також удень 24 березня російська терористична армія вдарила «шахедом» по Івано-Франківську. Унаслідок цього загинули та постраждали люди.

До слова, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.