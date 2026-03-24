Україна залучила ЮНЕСКО до фіксації удару по Львову

Експерти ЮНЕСКО відвідають Львів для фіксації наслідків російського удару по історичному центру міста, який входить до переліку світової спадщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрій Сибіга

Українське відомство уже домовилося з представниками організації про відповідний візит. «Росія не просто нанесла удар по будівлях в центрі Львова. Це удар по всесвітній спадщині ЮНЕСКО. Удар безпосередньо по ЮНЕСКО як організації. Удар по всім у світі, кому не байдужа культурна спадщина. Вимагаємо сильних реакцій».

Глава МЗС наголосив, що Україна очікує не лише оцінки руйнувань, а й конкретних кроків міжнародної спільноти у відповідь на дії Росії.

Також Україна звернулася до ЮНЕСКО із закликом ініціювати санкції проти Росії у культурній сфері. «Росія – держава-терорист, а росіяни – варвари. Саме так європейські колеги оцінюють те, що відбулося».

Нагадаємо, що унаслідок атаки російських безпілотників у Львові пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря.

Зазначається, що ступінь ушкодження визначать фахівці. Зокрема, є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах.

Також удень 24 березня російська терористична армія вдарила «шахедом» по Івано-Франківську. Унаслідок цього загинули та постраждали люди.

До слова, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.