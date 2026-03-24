Україна залучила ЮНЕСКО до фіксації удару по Львову

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Україна залучила ЮНЕСКО до фіксації удару по Львову
ЮНЕСКО відправить експертів до Львова після російського удару
Україна залучила ЮНЕСКО до фіксації удару по Львову

Експерти ЮНЕСКО відвідають Львів для фіксації наслідків російського удару по історичному центру міста, який входить до переліку світової спадщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрій Сибіга

Українське відомство уже домовилося з представниками організації про відповідний візит. «Росія не просто нанесла удар по будівлях в центрі Львова. Це удар по всесвітній спадщині ЮНЕСКО. Удар безпосередньо по ЮНЕСКО як організації. Удар по всім у світі, кому не байдужа культурна спадщина. Вимагаємо сильних реакцій».

Глава МЗС наголосив, що Україна очікує не лише оцінки руйнувань, а й конкретних кроків міжнародної спільноти у відповідь на дії Росії.

Також Україна звернулася до ЮНЕСКО із закликом ініціювати санкції проти Росії у культурній сфері. «Росія – держава-терорист, а росіяни – варвари. Саме так європейські колеги оцінюють те, що відбулося».

Нагадаємо, що унаслідок атаки російських безпілотників у Львові пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря.

Зазначається, що ступінь ушкодження визначать фахівці. Зокрема, є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах.

Також удень 24 березня російська терористична армія вдарила «шахедом» по Івано-Франківську. Унаслідок цього загинули та постраждали люди.

До слова, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.

Читайте також:

Читайте також

Молдова отримує світло з Євросоюзу оминаючи пошкоджені мережі
Молдова перейшла на реверсний імпорт електрики через удари РФ по Україні
Сьогодні, 15:03
РФ після перерви запустила ракету до МКС
РФ вперше після ремонту майданчика запустила ракету в космос
Вчора, 00:52
Молдова відновила подачу води після екологічної катастрофи
Молдова відновила водопостачання після забруднення Дністра
19 березня, 14:55
Поки США дивляться на Іран – Росія виграє час в Україні
Поки США дивляться на Іран – Росія виграє час в Україні
19 березня, 09:37
Посланець Путіна Дмітрієв відреагував на критику Трампа НАТО
Посланець Путіна Дмітрієв обрав тактику папуги, повторюючи заяви Трампа: новий доказ
18 березня, 08:52
Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах, до 11 квітня
Кремль визнав, що йому дуже вигідна війна на Близькому Сході
14 березня, 11:34
Дрон «Гербера» знайдений неподалік Мнішкуві у Польщі
У Польщі на території шахти знайдено невідомий дрон: подробиці
12 березня, 22:52
Путін заробляє $150 млн на день через війну з Іраном
Війна на Близькому Сході різко збільшила доходи РФ: скільки Путін заробляє в день
12 березня, 21:51
Світова війна без оголошення? Глобальна турбулентність і шанс для України
Світова війна без оголошення? Глобальна турбулентність і шанс для України
4 березня, 11:27

Загибель нацгвардійця та його доньки в Івано-Франківську: подробиці трагедії
Загибель нацгвардійця та його доньки в Івано-Франківську: подробиці трагедії
Яке релігійне свято відзначається 25 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 25 березня 2026: традиції та молитва
РФ готується до тривалих масованих атак? Аналіз Центру протидії дезінформації
РФ готується до тривалих масованих атак? Аналіз Центру протидії дезінформації
Україна залучила ЮНЕСКО до фіксації удару по Львову
Україна залучила ЮНЕСКО до фіксації удару по Львову
«На атаки ми обов'язково відповімо». Зеленський прокоментував обстріл України
«На атаки ми обов'язково відповімо». Зеленський прокоментував обстріл України
Відключень світла 25 березня 2026 року не буде? Гарні новини від «Укренерго»
Відключень світла 25 березня 2026 року не буде? Гарні новини від «Укренерго»

Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Сьогодні, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Сьогодні, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Сьогодні, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

