Головна Київ Новини
search button user button menu button

Моніторингова місія ЮНЕСКО почала оцінку стану Софії Київської та Лаври

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Моніторингова місія ЮНЕСКО почала оцінку стану Софії Київської та Лаври
Національний заповідник «Софія Київська» зазнав пошкоджень під час обстрілу 10 червня 2025 року
фото: Офіційний портал Києва

Під час візиту делегації обговорили виклики щодо збереження історичного середовища відповідно до міжнародних зобов’язань України

Моніторингова місія ЮНЕСКО (ICOMOS), яка прибула до Києва, оцінить стан збереження об’єктів всесвітньої спадщини, зокрема Національного заповідника «Софія Київська» та прилеглих монастирських споруд, а також Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Про це повідомили в Департаменті охорони культурної спадщини КМДА, інформує «Главком».

Члени міжнародної місії ЮНЕСКО/ІКОМОС на території Національного заповідника «Софія Київська»
Члени міжнародної місії ЮНЕСКО/ІКОМОС на території Національного заповідника «Софія Київська»
фото: Офіційний портал Києва

У межах моніторингу місія оглянула низку об’єктів:

  • будівлю на розі вул. Софіївської, 20/21 та вул. Володимирської, 21/20, якій минулого року присвоїли статус щойно виявленого обʼєкта культурної спадщини та яку внесли до реєстру памʼяток;
  • будівлю на вул. Олеся Гончара, 17/23, на якій, відповідно до рекомендацій ЮНЕСКО, запропоновано здійснити демонтаж надбудованих поверхів із приведенням висоти будівлі до параметрів сусідньої історичної забудови;
  • будівлю на вул. Великій Житомирській, 32 (так званий будинок зі зміями та каштанами), що знаходиться в процесі реставрації;
  • частково Пейзажну алею.

Директорка Департаменту Марина Соловйова наголосила, що буферна зона – це захист серця Києва від хаотичної забудови та нав’язливої реклами. «Це частина спадщини всього цивілізованого світу, яка особливо потребує уваги під час війни», – зазначила вона.

Члени міжнародної місії ЮНЕСКО/ІКОМОС оглядають Софійський собор
Члени міжнародної місії ЮНЕСКО/ІКОМОС оглядають Софійський собор
фото: Національний заповідник «Софія Київська»

Нагадаємо, що 10 червня 2025 року Софіївський собор зазнав пошкоджень унаслідок обстрілу. Відповідно до рішення Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Міжнародна рада з охорони пам’яток та історичних місць (ICOMOS) має оцінити стан збереження об’єкта та фактори, що на нього впливають, для подальшого планування заходів з охорони пам’ятки.

Також внаслідок масованого обстрілу столиці у ніч проти 24 січня зазнали ушкоджень корпуси Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Удар прийшовся на галерею, яка веде до входу Дальніх печер. Внаслідок цього пошкоджено кілька дверей і винесено декілька віконних рам.

Читайте також:

Теги: Київ ЮНЕСКО будинок Києво-Печерська лавра собор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільник столиці закликав киян за тимчасово виїхати з міста після масштабних російських ударів по критичній інфраструктурі
Військова адміністрація спростувала заяви Кличка про масовий виїзд киян
21 сiчня, 20:56
Під час нічного масованого комбінованого обстрілу Києва однією з цілей стала шоколадна фабрика Roshen
У Києві постраждала фабрика Roshen через нічний обстріл (фото, відео)
24 сiчня, 07:26
Вулиці столиці стали небезпечними через ожеледицю там, де сніг прибирали недостатньо добре або не прибирали зовсім
Біля Інституту травматології – суцільна ковзанка. Фоторепортаж із центру Києва
19 сiчня, 14:54
У ніч проти 24 січня 2026 року об’єкти Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» зазнали пошкоджень внаслідок чергової масованої атаки російських військ
Пошкодження Києво-Печерської лаври під час обстрілу: з’явилися нові дані про стан печер
27 сiчня, 18:43
Правоохоронців викликали працівники комунальних служб, щоб ті були присутні під час аварійного відкриття дверей
У Києві знайдено муміфіковане тіло чоловіка, якого роками ніхто не шукав
30 сiчня, 12:31
Фігуранта справи затримано під час отримання неправомірної винагороди
«Вирішення питань» у ТЦК та суді: у столиці викрито масштабну схему
2 лютого, 17:51
Засідання Апеляційного суду, під час якого розглядають апеляцію на вирок Артема Косова, засудженого до довічного через вбивство підлітка Максима Матерухіна на станції фунікулера. Київ, 9 лютого 2026 року
Убивство підлітка на фунікулері. Суд почав розгляд апеляції на вирок Косову
9 лютого, 17:19
За результатами заходів затримано високопосадовця центру організації охорони та оборони об’єктів Головного військового клінічного госпіталю ЗСУ
Високопосадовця Головного госпіталю ЗСУ викрито на «ухилянтській схемі»
11 лютого, 09:38
Хвиля сильного похолодання триватиме три дні. Полегшення прийде у четвер, 19 лютого
Після відлиги на Київ насуваються десятиградусні морози. Скільки триватимуть?
12 лютого, 12:09

Новини

Зйомка порно та насильство над сусідськими дітьми: перед судом постане 57-річний киянин
Зйомка порно та насильство над сусідськими дітьми: перед судом постане 57-річний киянин
Парковка за 3,6 млн грн, яка так і не запрацювала: посадовцю КМДА повідомлено про підозру
Парковка за 3,6 млн грн, яка так і не запрацювала: посадовцю КМДА повідомлено про підозру
Моніторингова місія ЮНЕСКО почала оцінку стану Софії Київської та Лаври
Моніторингова місія ЮНЕСКО почала оцінку стану Софії Київської та Лаври
Штрафи за сніг у Києві: інспекція влаштувала масові рейди
Штрафи за сніг у Києві: інспекція влаштувала масові рейди
На Київщині затримано російського агента, який готував атаки на ТЕС (фото)
На Київщині затримано російського агента, який готував атаки на ТЕС (фото)
Розтрата на ремонті парку «Позняки»: підозру отримали двоє посадовців «Київзеленбуду»
Розтрата на ремонті парку «Позняки»: підозру отримали двоє посадовців «Київзеленбуду»

Новини

Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
16 лютого, 18:58

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua