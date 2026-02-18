Моніторингова місія ЮНЕСКО почала оцінку стану Софії Київської та Лаври

Національний заповідник «Софія Київська» зазнав пошкоджень під час обстрілу 10 червня 2025 року

Під час візиту делегації обговорили виклики щодо збереження історичного середовища відповідно до міжнародних зобов’язань України

Моніторингова місія ЮНЕСКО (ICOMOS), яка прибула до Києва, оцінить стан збереження об’єктів всесвітньої спадщини, зокрема Національного заповідника «Софія Київська» та прилеглих монастирських споруд, а також Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Про це повідомили в Департаменті охорони культурної спадщини КМДА, інформує «Главком».

Члени міжнародної місії ЮНЕСКО/ІКОМОС на території Національного заповідника «Софія Київська» фото: Офіційний портал Києва

У межах моніторингу місія оглянула низку об’єктів:

будівлю на розі вул. Софіївської, 20/21 та вул. Володимирської, 21/20, якій минулого року присвоїли статус щойно виявленого обʼєкта культурної спадщини та яку внесли до реєстру памʼяток;

будівлю на вул. Олеся Гончара, 17/23, на якій, відповідно до рекомендацій ЮНЕСКО, запропоновано здійснити демонтаж надбудованих поверхів із приведенням висоти будівлі до параметрів сусідньої історичної забудови;

будівлю на вул. Великій Житомирській, 32 (так званий будинок зі зміями та каштанами), що знаходиться в процесі реставрації;

частково Пейзажну алею.

Директорка Департаменту Марина Соловйова наголосила, що буферна зона – це захист серця Києва від хаотичної забудови та нав’язливої реклами. «Це частина спадщини всього цивілізованого світу, яка особливо потребує уваги під час війни», – зазначила вона.

Члени міжнародної місії ЮНЕСКО/ІКОМОС оглядають Софійський собор фото: Національний заповідник «Софія Київська»

Нагадаємо, що 10 червня 2025 року Софіївський собор зазнав пошкоджень унаслідок обстрілу. Відповідно до рішення Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Міжнародна рада з охорони пам’яток та історичних місць (ICOMOS) має оцінити стан збереження об’єкта та фактори, що на нього впливають, для подальшого планування заходів з охорони пам’ятки.

Також внаслідок масованого обстрілу столиці у ніч проти 24 січня зазнали ушкоджень корпуси Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Удар прийшовся на галерею, яка веде до входу Дальніх печер. Внаслідок цього пошкоджено кілька дверей і винесено декілька віконних рам.