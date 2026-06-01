Чернігівщина: через атаку поранені діти, пошкоджені будинки та підприємства

glavcom.ua
Іванна Гончар
У селищі Ріпки на Чернігівщині через нічну атаку пошкоджено приватне домогосподарство
фото: ДСНС
Під ударами також опинилися енергетичні об’єкти регіону

Цієї ночі Чернігівщина опинилась під ворожою атакою окупантів. Унаслідок обстрілу постраждали восьмеро людей, серед яких троє дітей. Про це повідомили у ДСНС України та начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, пише «Главком».

Найбільше постраждала Сновська громада. За словами Чауса, російський безпілотник типу «Герань» влучив у будинок культури в одному із сіл громади. Поранення отримали шестеро людей: троє жінок віком 57, 58 та 61 рік, а також троє підлітків – двоє 14-річних хлопців і 15-річний юнак. Чотирьох постраждалих госпіталізували, решта проходять амбулаторне лікування.

Крім того, в іншому селі Сновської громади через удар БпЛА загорівся житловий будинок.

Під атакою також опинилася Ріпкинська громада. Внаслідок влучання безпілотника пошкоджено приватне подвір’я, де загорілися гараж і легковий автомобіль. Травм зазнала 74-річна жінка. Ще один удар припав на автостоянку, де була знищена техніка. Також пошкоджень зазнало місцеве підприємство та фермерське господарство, де внаслідок пожежі згоріли вантажівки.

У Городнянській громаді через удари безпілотників типу «Гербера» пошкоджено вантажні автомобілі та територію автозаправної станції. У Семенівці FPV-дрон пошкодив фасад і вибив вікна у п’ятиповерховому житловому будинку.

Також уночі російські війська атакували Чернігів. На місці одного з влучань виникла пожежа, попередньо обійшлося без постраждалих. За даними обласної влади, протягом доби російські війська 37 разів обстріляли територію Чернігівської області. Під ударами також опинилися енергетичні об’єкти регіону.

Рятувальники ліквідовували пожежі на території підприємств, у приватному секторі, на об’єктах інфраструктури та транспортних засобах.

До слова, у ніч на 1 червня росіяни атакували Україну 265 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», дронами-імітаторами типу «Пародія» та безпілотниками інших типів. 

