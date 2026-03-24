Атака на Львів: є поранені, постраждала спадщина ЮНЕСКО (фото, відео)

У Львові пошкоджено житловий будинок внаслідок російської атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Андрія Садового.

«Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий будинок у центрі Львова. Усі служби виїхали на місце», – йдеться у повідомленні.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що за попередньою інформацією, постраждала спадщина ЮНЕСКО. «Щонайменше двоє людей важко поранені. Знову є висока загроза удару безпілотників! Залишайтеся в укриттях!», – додав він.