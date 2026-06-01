Ворог ударив по Херсонщині: відомо про загиблого та численні руйнування

Російські війська вкотре обстріляли правобережжя Херсонської області

Протягом минулої доби російські окупаційні війська здійснили чергову серію масованих обстрілів правобережної частини Херсонської області. Ворог застосовував проти мирного населення авіаційні удари, артилерію та влаштував масштабний дроновий терор. Про наслідки ворожих атак повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, інформує «Главком».

Повідомляється, що під вогнем армії Росії перебували близько 40 міст та сіл області, серед яких:

Херсон та приміські селища: Антонівка, Комишани, Садове, Придніпровське, Зимівник.

Антонівка, Комишани, Садове, Придніпровське, Зимівник. Бериславський та Херсонський райони: Берислав, Станіслав, Білозерка, Широка Балка, Кізомис, Дніпровське, Високе, Велетенське, Новодмитрівка, Надіївка, Софіївка, Ромашкове, Зорівка, Розлив, Раківка, Качкарівка, Тараса Шевченка, Червоне, Суханове, Новорайськ, Петропавлівка, Золота Балка, Михайлівка, Хрещенівка, Вірівка, Монастирське, Новоберислав, Новокаїри, Новоолександрівка, Понятівка, Республіканець, Саблуківка та Токарівка.

За словами Олександра Прокудіна, внаслідок російських ударів шість людей дістали поранення різного ступеня важкості.

Згодом стало відомо про загибель місцевого жителя Широкої Балки Станіславської громади. Чоловік 1964 року народження отримав надважкі травми під час ранкової атаки окупантів і помер у лікарні.

Прокудін зазначив, що російські військові цілеспрямовано гатили по цивільних об'єктах.

Фіксуються масштабні пошкодження:

понівечено об'єкти соціальної інфраструктури;

руйнувань зазнали житлові квартали, зокрема пошкоджено сім багатоповерхівок та 17 приватних будинків;

пошкоджено місцевий газопровід;

розбито приватні гаражі та легкові автомобілі громадян.

«Главком» писав, що у ніч на 1 червня російські окупанти атакували безпілотниками Харків та передмістя. Унаслідок ворожого обстрілу є постраждалі. Кадри з наслідками показали рятувальники. Внаслідок одного з влучань у житловому кварталі Основ’янського району Харкова зруйновано два гаражі, в яких виникла пожежа. Також зазнали пошкоджень багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі та гаражні бокси.

До слова, унаслідок атаки ворожих безпілотників на Одесу в ніч проти 1 червня постраждали п'ятеро людей, двох з них – госпіталізували.