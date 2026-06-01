Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог ударив по Херсонщині: відомо про загиблого та численні руйнування

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Ворог ударив по Херсонщині: відомо про загиблого та численні руйнування
Під ударом опинилися майже 40 населених пунктів Херсонщини
фото: Херсонська ОВА
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Російські війська вкотре обстріляли правобережжя Херсонської області 

Протягом минулої доби російські окупаційні війська здійснили чергову серію масованих обстрілів правобережної частини Херсонської області. Ворог застосовував проти мирного населення авіаційні удари, артилерію та влаштував масштабний дроновий терор. Про наслідки ворожих атак повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, інформує «Главком».

Повідомляється, що під вогнем армії Росії перебували близько 40 міст та сіл області, серед яких:

  • Херсон та приміські селища: Антонівка, Комишани, Садове, Придніпровське, Зимівник.
  • Бериславський та Херсонський райони: Берислав, Станіслав, Білозерка, Широка Балка, Кізомис, Дніпровське, Високе, Велетенське, Новодмитрівка, Надіївка, Софіївка, Ромашкове, Зорівка, Розлив, Раківка, Качкарівка, Тараса Шевченка, Червоне, Суханове, Новорайськ, Петропавлівка, Золота Балка, Михайлівка, Хрещенівка, Вірівка, Монастирське, Новоберислав, Новокаїри, Новоолександрівка, Понятівка, Республіканець, Саблуківка та Токарівка.

За словами Олександра Прокудіна, внаслідок російських ударів шість людей дістали поранення різного ступеня важкості.

Згодом стало відомо про загибель місцевого жителя Широкої Балки Станіславської громади. Чоловік 1964 року народження отримав надважкі травми під час ранкової атаки окупантів і помер у лікарні.

Прокудін зазначив, що російські військові цілеспрямовано гатили по цивільних об'єктах.

Фіксуються масштабні пошкодження:

  • понівечено об'єкти соціальної інфраструктури;
  • руйнувань зазнали житлові квартали, зокрема пошкоджено сім багатоповерхівок та 17 приватних будинків;
  • пошкоджено місцевий газопровід;
  • розбито приватні гаражі та легкові автомобілі громадян.

«Главком» писав, що у ніч на 1 червня російські окупанти атакували безпілотниками Харків та передмістя. Унаслідок ворожого обстрілу є постраждалі. Кадри з наслідками показали рятувальники. Внаслідок одного з влучань у житловому кварталі Основ’янського району Харкова зруйновано два гаражі, в яких виникла пожежа. Також зазнали пошкоджень багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі та гаражні бокси.

До слова, унаслідок атаки ворожих безпілотників на Одесу в ніч проти 1 червня постраждали п'ятеро людей, двох з них – госпіталізували. 

Читайте також:

Теги: Херсонщина ворог Херсон війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коли очікувати вікно для переговорів для України
Вирішальне літо-2026. Коли очікувати вікно для переговорів
3 травня, 21:10
Командувач НГУ Олександр Півненко заявив, що Росія має людський ресурс для війни ще на рік-два
Чи зможе РФ дійти до Слов'янська? Керівник Нацгвардії озвучив прогноз про масштабний наступ ворога
1 травня, 18:09
Олександру Мірошніченку назавжди 50 років
Поліг на південно-слобожанському напрямку. Згадаймо Олександра Мірошніченка
5 травня, 09:00
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 918 танків
Втрати ворога станом на 6 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
6 травня, 06:45
Полтава попрощалася з Віктором Кузьменком та Дмитром Скрилем
Полтава попрощалася із рятувальниками, які загинули внаслідок удару РФ
6 травня, 18:13
На прикордонні з Росією палає ліс
На кордоні з Росією палають тисячі гектарів лісу (відео)
7 травня, 12:35
Перша українська керована авіабомба готова до бойового застосування
Аналітики ISW оцінили, як нова українська керована авіабомба вплине на війну
19 травня, 14:06
Шаміль Лукожев родом з Осетії
Росіянин, який воює за Україну, оцінив рівень підготовки окупантів
27 травня, 22:00
Нині триває 1558-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 31 травня 2026 року
Вчора, 08:13

Події в Україні

1 червня – річниця спецоперації СБУ «Павутина»: відео безпрецедентної атаки
1 червня – річниця спецоперації СБУ «Павутина»: відео безпрецедентної атаки
Чернігівщина: через атаку поранені діти, пошкоджені будинки та підприємства
Чернігівщина: через атаку поранені діти, пошкоджені будинки та підприємства
Ворог ударив по Херсонщині: відомо про загиблого та численні руйнування
Ворог ударив по Херсонщині: відомо про загиблого та численні руйнування
Нічна атака РФ: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
Нічна атака РФ: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
Рятувальники показали кадри з наслідками атаки на Харківщину (фото)
Рятувальники показали кадри з наслідками атаки на Харківщину (фото)
Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 1 червня 2026 року

Новини

«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22
Україна переможе у війні проти Росії, на це є причини – Ахметов
Сьогодні, 08:52
Ворог почав фарбувати техніку «під зебру». Аналітики пояснили задум (фото)
Сьогодні, 08:07
Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Вчора, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
30 травня, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
30 травня, 16:30

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua