Ракетна атака на Київ: пошкоджено об'єкти ЮНЕСКО у Києво-Печерській лаврі (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Ракетна атака на Київ: пошкоджено об’єкти ЮНЕСКО у Києво-Печерській лаврі (фото)
Скло на вході до дальніх печер Києво-Печерської лаври в аварійному стані і може випасти будь-якої миті
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

Внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків дрона поряд із заповідником, постраждали пам’ятки архітектури національного значення у Києво-Печерській лаврі

У ніч проти 24 січня 2026 року об’єкти Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», які входять до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зазнали пошкоджень внаслідок чергової масованої атаки російських військ на столицю. Про це повідомила адміністрація заповідника під час спілкування з журналістами, інформує кореспондентка «Главкома» з місця події.

Як повідомили у Лаврі, внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків дрона поряд із заповідником, постраждали пам’ятки архітектури національного значення:

  • корпус №66 – вхідна частина до комплексу Дальніх печер;
  • Корпус №67 – Аннозачатіївська церква.

У 2023 році визнано що об'єкти ЮНЕСКО опинилися під загрозою у зв'язку з російською агресією, у тому числі об'єкти Лаври. Під час останнього обстрілу Києва стався вибух «Шахеда» поруч з Лаврою.

Заступник міністра культури з охорони культурної спадщини Іван Вербицький заявив, що внаслідок російських атак пошкоджено або знищено1640 пам'яток, у більшості пам'яток зараз нема опалення, перебої з електропостачанням

Найближчим часом у Лаврі почнуться відновлювальні роботи, архітектори наразі підраховують збитки, нанесені росіянами. 

У галереї, що веде в дальні печери, обсипалася штукатурка
У галереї, що веде в дальні печери, обсипалася штукатурка
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua
На вході до дальніх печер Лаври помітно тріщини на штукатурці
На вході до дальніх печер Лаври помітно тріщини на штукатурці
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

Сейсмічний удар – найбільша загроза для дальніх печер Лаври. Як повідомила кореспондентка «Главкома» з місця подій, вибухом була виламана дверна конструкція у дальніх печерах. Також на вході  помітні тріщини, вибито вікно.  У галереї, що веде в дальні печери, обсипалася штукатурка. У самих печерах руйнувань немає, але вся галерея потребує ремонту.  

Вся галерея потребує ремонту
Вся галерея потребує ремонту
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua
Останні записи співробітників Лаври, на них посипалася штукатурка
Останні записи співробітників Лаври, на них посипалася штукатурка
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua
Скло на вході до дальніх печер Києво-Печерської лаври в аварійному стані і може випасти будь-якої миті
Скло на вході до дальніх печер Києво-Печерської лаври в аварійному стані і може випасти будь-якої миті
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua
Вхід в печери
Вхід в печери
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua
Пошкодження дверей на вході до печер внаслідок дії вибухової хвилі
Пошкодження дверей на вході до печер внаслідок дії вибухової хвилі
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

Гендиректор заповідника Максим Остапенко наголошує, що такі пошкодження внаслідок воєнних дій сталися вперше з часів  Другої світової війни. 

Момент вибуху потрапив на камери спостереження.

Наразі Києво-Печерська лавра відвідувачів не приймає. Про дату та час відкриття заповідника буде повідомлено додатково. 

Заповідник тимчасово закритий для відвідувачів
Заповідник тимчасово закритий для відвідувачів
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

Нагадаємо, у ніч на 24 січня Київ та область зазнали масованої комбінованої атаки з боку РФ. Ворог застосував різні типи ракет та безпілотники. За даними моніторингових ресурсів, по Києву та Київщині було використано шість балістичних ракет «Іскандер», дві гіперзвукові ракети 3М22 «Циркон», близько двох крилатих ракет 9М727 та приблизно чотири крилаті ракети Х-32. Також триває масована атака ударних БпЛА.

Як повідомлялось, внаслідок падіння уламків у кількох районах столиці зафіксовано пожежі та пошкодження будівель. У Деснянському районі уламки впали на нежитлову будівлю. У Дніпровському районі виникла пожежа у гаражному кооперативі, також загорівся бензовоз на парковці, а в багатоквартирному житловому будинку вибито вікна.

У Дарницькому районі поблизу приватного медичного закладу уламками пошкоджено вікна будівлі без подальшого загоряння. У Голосіївському районі падіння уламків на територію нежитлової забудови призвело до пожежі, за іншою адресою вибито вікна в приватному будинку.

У Солом’янському районі уламки пошкодили шестиповерхову офісну будівлю.

