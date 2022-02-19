Машину підмінили? У мережі з'явилися нові деталі вибуху авто у Донецьку (фото)

У мережі помітили ще один доказ того, що вибух авто у Донецьку – справа рук бойовиків

Журналісти помітили той, факт, що номери, які видно на підірваному в центрі окупованого Донецька автомобілі УАЗ раніше були на представницькому джипі. Про це у Facebook написала ексзаступниця міністерсва інформації тетяна Попова.

Вона відзначила: «Ще влітку автомобільні номери ДК0101, що були на старому УАЗі начальника «народної міліції ДН», що вибухнув, стояли на новішому авто, зауважив журналіст «Медіазони» Антон Пустовалов. Напевно, шкода стало, вирішили принести в жертву що простіше».

Нагадаємо, у центрі окупованого російськими бойовиками Донецька вибухнула машина. Про це повідомило представництво терористичного угруповання «ДНР» та пишуть жителі міста у соцмережах.

«Близько 19:00 підірвано машину на парковці біля будівлі «Дім уряду». Вибухову хвилю чуло все місто. МНС виїхало на місце вибуху», – йдеться у повідомленні окупаційної влади міста.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вказали, що вибух є провокацією. На місці події відразу опинилися російські пропагандисти.

Головнокомандувач Валерій Залужний офіційно заявив, що Збройні сили не планують жодних наступальних операцій чи диверсій на тимчасово окупованих територіях. Він звернувся до жителів окупованих територій із закликом не вестися на фейки російської пропаганди. Українські військові не стріляють по житлових районах, де бойовики встановлюють свої вогневі позиції.

Також російські ЗМІ поширюють брехню про хімічну атаку в Горлівці. У Центрі стратегічних комунікацій зауважили, що про цей кейс від пропагандистів розвідка попереджала ще місяць тому.

Нагадаємо, 18 лютого керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії через нібито підготовку Україною «силового захоплення Донбасу».

Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

Також на окупованому Донбасі облаштовують укриття: «ЛНР» та «ДНР» готуються до війни.

На тлі загострення ситуації на сході України головнокомандувач Збройних сил звернувся до жителів окупованого Донбасу.

Читайте також: