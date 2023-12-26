Масована атака дронів та майже 400 снарядів по Херсонщині: яка ситуація в регіонах

Окупанти завдали 84 удари по 19 населених пунктах області

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, Київщині, на Рівненщині, в Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Хмельниччина

У межах області сили ППО ЗСУ знешкодили БПЛА типу Shahed під час нічної повітряної тривоги. Інформація про травмованих та руйнування не надходила.

Кіровоградщина

На території області сили ППО вчора збили ворожий «Шахед». Обійшлося без постраждалих в руйнувань.

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Чернігівщина

За добу – два обстріли (10 вибухів). Ворог обстрілював Корюківський район – із САУ та використав FPV – дрони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили артобстріл Краснопільської громади. Зафіксовано п’ять вибухів. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 15 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська та Білопільська громади. Без наслідків. Над однією з громад Сумського району Захисники неба вразили ворожий дрон типу FPV.

Запорізька область

84 удари по 19 населених пунктах області, мирні жителі не постраждали. Минулої доби загарбники двічі обстріляли з РСЗВ Роботине та атакували 13 безпілотниками Новоданилівку, Новодарівку, Малинівку, Червоне, Чарівне, Роботине й Малу Токмачку. По території Гуляйполя, Левадного, Темирівки, Полтавки, Білогір'я, Преображенки, Кам'янського, П'ятихаток, Степового, Плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню прийшлося 69 артударів. Надійшло три повідомлення про руйнування житлових будинків громадян.

Дніпропетровщина

Вчора вранці агресор вдарив з артилерії по Нікополю. Без наслідків. У Криворізькому районі успішно спрацювала ППО. Ввечері російські війська знов накрили артвогнем Нікопольщину. Гучно було у райцентрі. Люди неушкоджені. Наслідки обстрілу наразі зʼясовуються.

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Харківщина

Пртилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне Харківського району; Івашки, Уди Богодухівського району; Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Амбарне, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Сьогодні вночі ворог завдав удару по с. Подоли Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила. Вчора стався ворожий обстріл (тип озброєння – РСЗВ) м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено приватне домоволодіння та господарчі споруди. Без постраждалих. Також ворог обстріляв с. Піщане Куп'янського район. Постраждав 63-річний місцевий житель. Потерпілого госпіталізували. В результаті російського обстрілу с. Козача Лопань пошкоджено приватний будинок. Без потерпілих.

Луганщина

Невське і Білогорівка знов були обстріляні з мінометів та артилерії. Крім того, ворог два десятки разів штурмував позиції українських військових у Білогорівці та у Серебрянському лісі. Атакував там за підтримки авіації. За добу противник здійснив 129 обстрілів (528 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів – сім населених пунктів: с. Богоявленка, с.Бердичі, Курахове, с.Орлівка, Авдіївка, смт Велика Новосілка, смт Гродівка. Пошкоджено три житлових будинки, господарська споруда, ЛЕП. За добу на Донеччині: двоє поранених.

Миколаївщина

Вночі підрозділами протиповітряної оборони знищено чотири БпЛА типу Shahed 131/136 Вночі ворог поцілив БпЛА типу Shahed 131/136 по одному з промислових підприємств, зафіксовано пошкодження складських будівель. Інформація про постраждалих не надходила. Вчора вдень ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по с. Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Одещина

Російські окупаційні війська продовжують атакували область. На Одещині вдалось знищити чотири ударних БпЛА типу Shahed-131/136. В Одеському районі ворог поцілив по відкритій території одного з інфраструктурних об'єктів. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

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Херсонщина

За добу по області противник здійснив 74 обстріли (391 снаряд), з них по м. Херсон – п'ять артилерійських обстрілів (32 снаряди). Рашисти поцілили у райони 29 населених пунктів області; обʼєкт критичної інфраструктури у Херсонському районі. Одна людина дістала поранення. Вчора ввечері збито ворожий БПЛА типу «Шахед».

Нагадаємо, триває 671-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав ракетний та 42 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.