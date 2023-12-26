Нічна атака «Шахедів»: Повітряні сили звітували про знищені цілі

Уночі Росія запустила по Україні 19 «Шахедів»

Із 18:30 25 грудня по 3:00 26 грудня російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку ударними БпЛА типу Shahed. Усього зафіксовано пуски 19 «Шахедів» із районів Балаклави (тимчасово окупований Крим) та Приморсько-Ахтарська (Росія). Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА Shahed-136/131 у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

Нагадаємо, вночі в Миколаєві пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили повідомляли, що в районі Миколаєва помічено ворожий БПЛА.

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Як повідомлялося, у ніч проти 26 грудня у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану.