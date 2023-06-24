Масована атака на Дніпропетровщину: є поранені, багато руйнувань (фото)

Ворог вдарив по приватному сектору та інфраструктурному об'єкту

Російські терористи вночі влучили в приватний сектор у Дніпрі. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Лисак.

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«Вночі в області було гучно від вибухів. Ворог масовано атакував Дніпропетровщину. На жаль, є й влучання у Дніпрі. І знову ціль рашистських злочинців – приватний сектор», – йдеться в повідомленні.

На зараз відомо про вісьмох постраждалих, серед них двоє – діти. Хлопці дев'яти та 16 років. Четверо людей госпіталізовані.

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За попередніми даними, дев’ять крилатих ракет і три безпілотники захисники з ПвК «Схід» збили.

Сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Вщент знищені чотири приватні будинки. Ще 25 – пошкоджені. Побиті п'ять господарських споруд. Понівечені майже два десятки авто та газогін.

Ще один приліт – по інфраструктурному об'єкту. Там також є руйнування. Інформація уточнюється.

Кілька разів агресор обстріляв й Нікопольщину з важкої артилерії. Під ударом – Марганецька громада і Нікополь. У місті побиті два приватні будинки. Минулося без жертв.

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Нагадаємо, у Києві в результаті ракетної атаки РФ у ніч проти 24 червня, за уточненою інформацією, є загиблі в Солом'янському районі, де уламки збитої цілі впали на житлову висотку, спричинивши пожежу та пошкодження.