Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет і дронів РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Масована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет і дронів РФ
мапа: «ППО Радар»

Моніторинговий ресурс назвав основний напрямок удару

Російська терористична армія завдала масованого удару по Україні ударними БпЛА та ракетами. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів ресурсу «ППО Радар», інформує «Главком».

Основний напрямок удару – Бурштин, Запоріжжя, Дніпро, Лозова, Одеса, Чорноморськ, Стрий, Вільнянськ, лінія фронту.

Масована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет і дронів РФ фото 1

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти атакували Дніпро балістичними ракетами. Паралельно з балістичною загрозою у місті прогриміли вибухи на тлі атаки ударних дронів.

Також російські терористи у ніч проти 17 лютого здійснили атаку на Одесу, внаслідок чого пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі. Наразі відомо про двох постраждалих, їм надають необхідну медичну допомогу.

Як відомо, триває 1455-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мережа фортець Донбасу захищає усю Україну
Чому Донбас не можна віддавати
27 сiчня, 21:20
На Сумському напрямку бойові дії тривають у тактичній зоні вздовж усього периметру вклинення російських військ у північно-східній частині Сумської області України
Шансів захопити весь Донбас немає: Росія переходить до плану «Б»
26 сiчня, 12:25
Ігор Терехов: «Кожен для себе приймає рішення, чи лишатися у місті»
Мер Харкова Ігор Терехов: Стояло питання життя і смерті для міської системи опалення
3 лютого, 09:30
Лавров вкотре переконує світ, що не планує нападати на Європу
Лавров вкотре заявляє, що РФ не збирається нападати на Європу, але є нюанс
9 лютого, 10:14
Зеленський: Потрібне завершення війни гарантованою безпекою і точно без будь-яких винагород агресору за цю війну
Потрібне прискорення з пакетами для нашої ППО – Зеленський
12 лютого, 19:25
Над ліквідацією наслідків працюють усі необхідні служби
Удар по Одещині: постраждала людина, пошкоджено енергетичну інфраструктуру
19 сiчня, 07:58
Герой України Любомир Мікало розповів, як нагорода вплинула на його життя
42 дні в оточенні: Любомир Мікало розповів, як звання Героя змінило його життя
26 сiчня, 13:46
За попередніми даними, постраждали двоє людей
Удар по пасажирському поїзду на Харківщині: рятувальники показали фото
27 сiчня, 19:28
У Києві повітряна тривога тривала 41 хвилину
У Києві повітряна тривога тривала 41 хвилину
3 лютого, 10:39

Події в Україні

На Запорізькому напрямку загинули дві рятувальниці з позивними «Кара» та «Лайза»
На Запорізькому напрямку загинули дві рятувальниці з позивними «Кара» та «Лайза»
Сирський нагородив десантників та штурмовиків (фото)
Сирський нагородив десантників та штурмовиків (фото)
Масована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет і дронів РФ
Масована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет і дронів РФ
Карта бойових дій в Україні станом на 17 лютого 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 17 лютого 2026 року
На Івано-Франківщині пролунала серія вибухів
На Івано-Франківщині пролунала серія вибухів
Синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки у деяких областях
Синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки у деяких областях

Новини

Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Вчора, 18:26

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua