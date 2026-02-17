Масована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет і дронів РФ

Моніторинговий ресурс назвав основний напрямок удару

Російська терористична армія завдала масованого удару по Україні ударними БпЛА та ракетами. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів ресурсу «ППО Радар», інформує «Главком».

Основний напрямок удару – Бурштин, Запоріжжя, Дніпро, Лозова, Одеса, Чорноморськ, Стрий, Вільнянськ, лінія фронту.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти атакували Дніпро балістичними ракетами. Паралельно з балістичною загрозою у місті прогриміли вибухи на тлі атаки ударних дронів.

Також російські терористи у ніч проти 17 лютого здійснили атаку на Одесу, внаслідок чого пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі. Наразі відомо про двох постраждалих, їм надають необхідну медичну допомогу.

Як відомо, триває 1455-й день повномасштабної війни в Україні.