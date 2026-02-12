Потрібне прискорення з пакетами для нашої ППО – Зеленський

Міністр оборони зараз перебуває на зустрічі Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн»

Президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів максимально прискорити передачу пакетів допомоги, що містять засоби протиповітряної оборони. Наразі у Києві, Одесі, Дніпрі та інших регіонах тривають відновлювальні роботи, а українська делегація на черговому засіданні у форматі «Рамштайн» відстоює розширення «повітряного щита». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Зараз у Києві, в Одесі, в Дніпрі, в області, також у деяких інших наших регіонах триває відновлення після російського удару. Черговий масований удар по енергетиці – знов було багато балістики. Саме проти енергетичних обʼєктів більшість з усіх цих російських засобів: було 24 балістичні ракети в ніч на сьогодні, ще одна крилата ракета, також більш ніж 200 дронів. Значну частину вдалося збити», – розповів Зеленський.

Міністр оборони зараз перебуває на зустрічі Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн»). Його головне доручення від президента – прискорення постачання ракет PAC-3 для систем Patriot та інших комплексів, здатних перехоплювати балістику.

«Завдання міністра оборони – він зараз із європейцями та іншими нашими партнерами на «Рамштайні»: потрібне прискорення з пакетами для нашої ППО. Це ключове завдання зараз не тільки для України, але для всіх у Європі. Росіяни не мають звикнути, що їхні ракети й «шахеди» їм чимось допомагають. Вони тільки все ускладнюють і підривають дипломатичні можливості, яких і так, якщо чесно, небагато. Саме тому потрібна підтримка для України», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, російські терористи уночі 12 лютого атакували Україну 219 ударними безпілотниками та 25 ракетами. Головна ціль удару – енергетика в Києві, Одесі та Дніпрі, зокрема генерація та підстанції.

Глава держави повідомив, що більшість ворох цілей вдалося знешкодити, однак не всі. Через обстріл загинуло дві людини, ще десять – поранено. «Є пошкодження на Харківщині, у Донецькій, Київській і Херсонській областях. У Краматорську дроном вдарили по будівлі ДСНС. Складна ситуація в столиці: багато будинків залишаються без тепла», – каже він.

Президент наголосив, що Україна має отримувати швидше ракети для ППО, зокрема для систем Patriot.