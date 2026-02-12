Головна Країна Політика
search button user button menu button

Потрібне прискорення з пакетами для нашої ППО – Зеленський

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Потрібне прискорення з пакетами для нашої ППО – Зеленський
Зеленський: Потрібне завершення війни гарантованою безпекою і точно без будь-яких винагород агресору за цю війну
фото: скріншот з відео

Міністр оборони зараз перебуває на зустрічі Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн»

Президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів максимально прискорити передачу пакетів допомоги, що містять засоби протиповітряної оборони. Наразі у Києві, Одесі, Дніпрі та інших регіонах тривають відновлювальні роботи, а українська делегація на черговому засіданні у форматі «Рамштайн» відстоює розширення «повітряного щита». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Зараз у Києві, в Одесі, в Дніпрі, в області, також у деяких інших наших регіонах триває відновлення після російського удару. Черговий масований удар по енергетиці – знов було багато балістики. Саме проти енергетичних обʼєктів більшість з усіх цих російських засобів: було 24 балістичні ракети в ніч на сьогодні, ще одна крилата ракета, також більш ніж 200 дронів. Значну частину вдалося збити», – розповів Зеленський.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Міністр оборони зараз перебуває на зустрічі Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн»). Його головне доручення від президента – прискорення постачання ракет PAC-3 для систем Patriot та інших комплексів, здатних перехоплювати балістику.

«Завдання міністра оборони – він зараз із європейцями та іншими нашими партнерами на «Рамштайні»: потрібне прискорення з пакетами для нашої ППО. Це ключове завдання зараз не тільки для України, але для всіх у Європі. Росіяни не мають звикнути, що їхні ракети й «шахеди» їм чимось допомагають. Вони тільки все ускладнюють і підривають дипломатичні можливості, яких і так, якщо чесно, небагато. Саме тому потрібна підтримка для України», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, російські терористи уночі 12 лютого атакували Україну 219 ударними безпілотниками та 25 ракетами. Головна ціль удару – енергетика в Києві, Одесі та Дніпрі, зокрема генерація та підстанції.

Глава держави повідомив, що більшість ворох цілей вдалося знешкодити, однак не всі. Через обстріл загинуло дві людини, ще десять – поранено. «Є пошкодження на Харківщині, у Донецькій, Київській і Херсонській областях. У Краматорську дроном вдарили по будівлі ДСНС. Складна ситуація в столиці: багато будинків залишаються без тепла», – каже він.

Президент наголосив, що Україна має отримувати швидше ракети для ППО, зокрема для систем Patriot. 

Читайте також:

Теги: системи ППО Володимир Зеленський війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський розказав, як буде вирішуватися питання ЗАЕС
Зеленський розказав, як буде вирішуватися питання ЗАЕС
30 сiчня, 10:30
Українська розвідка не фіксує остаточного рішення Кремля про нову мобілізацію, оскільки для Путіна такий сценарій наразі невигідний
Далі – лише мобілізація? Зеленський пояснив, який вибір стоїть перед Путіним
7 лютого, 16:36
Трамп зробив нову заяву щодо закінчення війни в Україні
Трамп зробив нову заяву щодо закінчення війни в Україні
7 лютого, 05:28
Зеленський попередив українців
РФ готується до нової хвилі масованих атак – президент
16 сiчня, 20:26
Зеленський нагадав, що ініціативи щодо припинення вогню звучали ще торік під час зустрічей у Саудівській Аравії
Енергетичне перемир’я? Зеленський пояснив, чи битиме Україна далі по російських НПЗ
30 сiчня, 10:18
Дмітрієв назвав зустріч із американською делегацією «конструктивною щодо миротворчих питань»
Віткофф розповів про зустріч із посланцем Путіна: про що домовилися
31 сiчня, 19:51
Литва закликає ЄС до «нарешті амбітного» пакету санкцій проти Росії
Санкції проти РФ. Глава МЗС Литви дорікнув Європі та запропонував рішення
6 лютого, 12:30
Підготовкою та реалізацією операції керував майбутній начальник ГУР, а нині керівник Офісу президента Кирило Буданов
Буданов в Криму. Вийшов в ефір фільм, який вперше розкриває деталі легендарної спецоперації ГУР
10 лютого, 16:50
Діаспора в Австралії запланувала мітинги до роковин великої війни
Українці в Австралії оголосили серію акцій до річниці повномасштабної війни
Сьогодні, 10:52

Політика

Потрібне прискорення з пакетами для нашої ППО – Зеленський
Потрібне прискорення з пакетами для нашої ППО – Зеленський
Уряд затвердив Національну раду з питань молоді: хто у списку
Уряд затвердив Національну раду з питань молоді: хто у списку
Нардепи масово потруїлися у парламентській їдальні – Тищенко
Нардепи масово потруїлися у парламентській їдальні – Тищенко
Нардеп пояснив, звідки в деклараціях парламентарів взялися нові солідні щомісячні виплати
Нардеп пояснив, звідки в деклараціях парламентарів взялися нові солідні щомісячні виплати
Шуфрич досі у СІЗО. Адвокат пояснив, в яку пастку попав нардеп
Шуфрич досі у СІЗО. Адвокат пояснив, в яку пастку попав нардеп
Сибіга навангував Угорщині проблеми з транзитом російської нафти: знайшов для неї вихід
Сибіга навангував Угорщині проблеми з транзитом російської нафти: знайшов для неї вихід

Новини

В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua