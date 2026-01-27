Головна Країна Події в Україні
Удар по пасажирському поїзду на Харківщині: рятувальники показали фото

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Удар по пасажирському поїзду на Харківщині: рятувальники показали фото
За попередніми даними, постраждали двоє людей
фото: ДСНС Харківщини

Унаслідок влучання сталася пожежа

Російські війська завдали удару по пасажирському поїзду сполученням «Чоп-Барвінкове» неподалік однієї з станцій Барвінківської громади Ізюмського району. Унаслідок влучання сталася пожежа: горів один вагон, частково – ще один. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За попередніми даними, постраждали двоє людей.

Удар по пасажирському поїзду на Харківщині: рятувальники показали фото фото 1
Удар по пасажирському поїзду на Харківщині: рятувальники показали фото фото 2
Удар по пасажирському поїзду на Харківщині: рятувальники показали фото фото 3
Удар по пасажирському поїзду на Харківщині: рятувальники показали фото фото 4
Удар по пасажирському поїзду на Харківщині: рятувальники показали фото фото 5

До ліквідації пожежі залучені підрозділи ДСНС та пожежний потяг.

Нагадаємо, сьогодні, 27 січня, пасажирський поїзд потрапив під ворожий удар у Барвінківській громаді на Харківщині. За попередньою інформацією, РФ атакувала трьома БпЛА типу Shahed.  Влучання сталося перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.

Теги: Харківщина ДСНС війна

