У Дніпрі виникла масштабна пожежа після атаки РФ (фото)

Іванна Гончар
Іванна Гончар
фото: соціальні мережі

Наслідки атаки наразі уточнюються

Цієї ночі російські окупанти атакували Дніпро балістичними ракетами. Паралельно з балістичною загрозою у місті прогриміли вибухи на тлі атаки ударних дронів. Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві пабліки, пише «Главком».

Унаслідок російської атаки у Дніпрі виникла масштабна пожежа. На кадрах видно, як стовп густого, чорного диму здіймається вгору.

У Дніпрі виникла масштабна пожежа після атаки РФ (фото) фото 1

Наслідки атаки наразі уточнюються. Влада поки не коментувала обстріл.

Також варто зазначити, що цієї ночі окупанти здійснили атаку на Одесу, внаслідок чого пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі

Як повідомлялось, у ніч на 12 лютого російські терористи вдарили по Дніпру балістичними ракетами та безпілотниками. Внаслідок атаки постраждали двоє дітей.

