У Дніпрі виникла масштабна пожежа після атаки РФ (фото)

Наслідки атаки наразі уточнюються

Цієї ночі російські окупанти атакували Дніпро балістичними ракетами. Паралельно з балістичною загрозою у місті прогриміли вибухи на тлі атаки ударних дронів. Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві пабліки, пише «Главком».

Унаслідок російської атаки у Дніпрі виникла масштабна пожежа. На кадрах видно, як стовп густого, чорного диму здіймається вгору.

Наслідки атаки наразі уточнюються. Влада поки не коментувала обстріл.

Також варто зазначити, що цієї ночі окупанти здійснили атаку на Одесу, внаслідок чого пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі

Як повідомлялось, у ніч на 12 лютого російські терористи вдарили по Дніпру балістичними ракетами та безпілотниками. Внаслідок атаки постраждали двоє дітей.