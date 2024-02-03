Масована атака «Шахедів» на Криворіжжя та удар по центру Херсона: ситуація в регіонах

У центрі Херсона пошкоджено 10 багатоповерхових будинків, заклад освіти, медичну установу

Ситуація в регіонах станом на 9:00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Полтавщина

У ніч на 3 лютого під час повітряної тривоги зафіксовано влучання в Миргородському районі. Жертв та постраждалих немає. Дані щодо наслідків уточнюються.

Житомирщина

Уночі під час повітряної тривоги силами протиповітряної оборони області було вражено ворожі цілі над територією області. Жертв та постраждалих немає.

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Чернігівщина

За добу – 7 обстрілів (32 вибухи). Ворог із артилерії та мінометів обстрілював Новгород-Сіверський та Чернігівський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Уночі росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 22 вибухи з мінометів. Обстрілів зазнали Хотінська (13 вибухів), Білопільська (4 вибухи) та Краснопільська (5 вибухів) громади. Попередньо – без наслідків.

Учора протягом дня росіяни здійснили 33 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 102 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади.

Запорізька область

Окупанти завдали 131 удар по 19 містах і селах області – без постраждалих.

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Рашисти вгатили авіаційним снарядом по Оріхову, обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку та Залізничне, а також атакували 40 безпілотниками Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Новодарівку, Левадне, Чарівне, Червоне, Полтавку й П'ятихатки.

88 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Плавнів, Лобкового, Степового, Кам'янського та інших прифронтових населених пунктах.

Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина

Учора вдень у Нікополі через ворожий терор були постраждалі. Це 34-річний чоловік та 63-річна жінка. Лікуватимуться амбулаторно.

Загалом в результаті двох артобстрілів у місті пошкоджені санаторій, 5 приватних будинків, 4 господарські споруди, лінія електропередач.

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Бив агресор і по Мирівській громаді Нікопольського району. Понівечене аграрне підприємство. Минулося без загиблих і поранених.

Уночі – масована атака БпЛА на Криворіжжя. 5 «Шахедів» знищили ПвК «Схід». Втім, сталося і кілька влучань. Виникли дві пожежі. Без світла в районі майже 15000 людей. А ще – дві котельні Кривого Рогу, які забезпечують 43000 абонентів. У місті частково знеструмнений швидкісний трамвай. Також деякі родини залишилися без водопостачання.

Нікопольщину цієї ночі агресор обстріляв з артилерії. Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач. Без жертв.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Потихонове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та ін.

Авіаудари окупанти завдали по Охримівці, Бударки, Чорне, Вільхуватці, Іванівці, Кислівці, Табаївці.

Учора вдень окупанти завдали ударів по с. Вільхуватка Куп’янського району. Одне влучання зафіксували на території агропідприємства, пошкоджено складську будівлю та паркан, друге влучання в поле, третє — в ліс. Постраждалих та пожежі не було.

Луганщина

Бойові дії точилися в районі, що південніше від Невського. Це село потрапило під удари мінометів та артилерійських установок. З авіації противник вдарив по Білогорівці.

За добу противник здійснив 127 обстрілів (511 снарядів).

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Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби: Авдіївка, Торецьк, с. Нетайлове. Пошкоджено житловий будинок, 4 вантажних автомобіля, 2 цивільних автомобіля, автобус, екскаватор.

На Донеччині за добу одну людину поранено.

Миколаївщина

Уночі на Миколаївщині знищено БпЛА типу «Shahed-131/136». Учора ворожі обстріли фіксувалися по м. Очаків та по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також увечері ворог застосував FPV-дрон та вдарив артилерією по Куцурубській громаді. Минулося без постраждалих.

Одещина

У ніч на 3 лютого сили ППО збили один дрон-камікадзе. Влучань, руйнувань та травмованих не зафіксували. Дані щодо наслідків уточнюються.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 67 обстрілів (218 снарядів), з них по м. Херсон – 13 обстрілів (49 снарядів).

Рашисти поцілили у райони 23 населених пунктів області; пошкодили об'єкти критичної інфраструктури та навчальні заклади в обласному центрі та в Херсонському районі; влучили у дитячий садок у Бериславському районі, завдали руйнувань магазинам та медичній установі у Херсоні.

Ворог вкрив артилерією і градами Білозерку. Пошкоджено більше десятку приватних будинків. В деяких – значні руйнування. На щастя, люди не постраждали.

Також російська армія атакувала Інгулець. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала 59-річна жінка. Пізніше ворог знову вкрив вогнем населений пункт. Поранено 37-річного чоловіка. З вибуховою травмою та уламковими пораненнями ноги його доставили до лікарні.

Окупанти знову скинули вибухівку з дрона на жителя Берислава. Під удар потрапив 46-річний чоловік. Йому надають медичну допомогу.

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Також противником нанесено удар по Херсону. Окупанти вкрили вогнем житлову забудову у центральній частині міста. Пошкоджено 10 багатоповерхових будинків, заклад освіти, медичну установу, 2 магазини. Постраждало двоє людей.

72-річну жінку доставили до лікарні з вибуховою травмою, контузією та пораненням ноги. Ще один потерпілий – 17-річний хлопець. Його теж шпиталізували до медзакладу.

Внаслідок чергового обстрілу міста контузію, вибухову та черепно-мозкову травму отримала 62-річна жінка. Бригада «швидкої» надала потерпілій допомогу на місці.

За добу по області 7 людей дістали поранення, з них одна – дитина.

Нагадаємо, що ввечері 2 лютого у Полтавській області пролунали вибухи. Зафіксоване влучання в Миргородському районі.

Крім того, вночі 3 лютого російські окупанти атакували Кривій Ріг Дніпропетровської області «Шахедами». Ворог вдарив по об'єкту енергетичної інфраструктури міста. Унаслідок цього без світла в районі лишилися тисячі людей. Введені графіки аварійних відключень світла.

До слова, триває 710-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень.