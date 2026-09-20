Головна Київ Новини
search button user button menu button

Влада Києва звернулася з попередженням до жителів правого берега

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Влада Києва звернулася з попередженням до жителів правого берега
Через пожежі на Київщині правий берег столиці може накрити димом
фото: kyiv-day.com (ілюстративне)

Через пожежі на Київщині у столиці може виникати задимлення та відчуватися запах гарі

Через пожежі у Київській області 20 вересня на правому березі столиці може виникати задимлення, а жителі можуть відчувати запах гарі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

У КМДА закликали містян, які відчувають запах диму, зачинити вікна та за можливості менше часу проводити на вулиці. Також киянам радять утриматися від інтенсивних фізичних навантажень просто неба.

Зазначимо, що на Київщині зафіксовано різке погіршення якості повітря. Станом на 11:00 20 вересня датчик моніторингу на вулиці Соборності, 49 у Боярці показував індекс якості повітря AQI PM2.5 на рівні 225, що відповідає дуже шкідливому рівню забруднення. Раніше Київська ОВА повідомляла, що у Фастівському районі внаслідок російської атаки було пошкоджено підприємство, на території якого виникла пожежа.

Ситуація з повітрям у Боярці, що на Київщині
Ситуація з повітрям у Боярці, що на Київщині
карта: SaveEcoBot

У самому Києві стан повітря переважно залишається задовільним. Найвищі показники забруднення зафіксовано у Святошинському районі – 66 AQI PM2.5, Шевченківському – 55 та Подільському – 54. В інших районах показники становлять від 22 до 48 AQI PM2.5. 

Загалом якість повітря у столиці не становить загрози для здоров'я більшості людей. Водночас люди, чутливі до забруднення повітря, а також ті, хто має захворювання дихальної системи, можуть відчувати незначний дискомфорт.

Нагадаємо, Київщина перебувала під російськими атаками понад добу. За цей час у п'яти районах області пошкоджено 31 об'єкт. Найбільше руйнувань зафіксовано у Фастівському районі, де пошкоджено 24 об'єкти. Серед них – житлові будинки, виробничі та господарські приміщення, територія сільськогосподарського підприємства, а також 17 транспортних засобів.

Читайте також:

Теги: Київ КМДА повітря

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок ворожого обстрілу в Києві 20 серпня загинули 16 осіб
Обстріл Києва 20 серпня: аварійно-відновлювальні роботи у Соломʼянському районі завершено
21 серпня, 09:42
У столиці відбулася урочиста церемонія підняття Державного Прапора України за участю мера Києва Віталія Кличка
Кличко: За роки війни агресор так і не зрозумів головного
24 серпня, 10:56
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Де у Києві проходитимуть продуктові ярмарки 8-13 вересня (адреси)
7 вересня, 10:54
У Києві з 10 вересня змінюються правила безпеки під час повітряних тривог
Київ та область запроваджують нові правила безпеки: що зміниться з 10 вересня
9 вересня, 18:00
Дим над місцем влучання у Василькові
Ворожа атака на Васильків: у місті пошкоджено меблеве виробництво (відео)
9 вересня, 13:09
Роботи з вирубки дерев на Теремках
Тепломережа на столичних Теремках: після протестів влада відкоригувала проєкт
11 вересня, 09:29
У суботу, 12 вересня, Ярослава Гресь особисто проведе останні авторські екскурсії
Інтерактивна виставка «Той день» достроково припиняє роботу у Києві
11 вересня, 18:28
Наслідки російської атаки на Київ
Удар по Києву: куди звертатися постраждалим від ворожої атаки для допомоги
17 вересня, 08:35
Через ворожу атаку постраждали 16 місцевих мешканців
Російська атака на столицю: поліція показала наслідки (фото)
17 вересня, 08:49

Новини

Влада Києва звернулася з попередженням до жителів правого берега
Влада Києва звернулася з попередженням до жителів правого берега
Горів будинок екскомбрига Лучанова, підозрюваного у вбивстві двох братів
Горів будинок екскомбрига Лучанова, підозрюваного у вбивстві двох братів
РФ понад добу атакує Київщину: загинули троє дітей, пошкоджено десятки об'єктів
РФ понад добу атакує Київщину: загинули троє дітей, пошкоджено десятки об'єктів
Якість повітря у Києві 20 вересня: де зафіксовано шкідливий рівень
Якість повітря у Києві 20 вересня: де зафіксовано шкідливий рівень
Киянам повернули кошти за старі поїздки: як ними скористатися
Киянам повернули кошти за старі поїздки: як ними скористатися
П'ята за добу повітряна тривога у Києві тривала майже годину
П'ята за добу повітряна тривога у Києві тривала майже годину

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 вересня: ситуація на фронті
182K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
140K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua