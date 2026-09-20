Влада Києва звернулася з попередженням до жителів правого берега

Через пожежі на Київщині правий берег столиці може накрити димом

Через пожежі на Київщині у столиці може виникати задимлення та відчуватися запах гарі

Через пожежі у Київській області 20 вересня на правому березі столиці може виникати задимлення, а жителі можуть відчувати запах гарі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

У КМДА закликали містян, які відчувають запах диму, зачинити вікна та за можливості менше часу проводити на вулиці. Також киянам радять утриматися від інтенсивних фізичних навантажень просто неба.

Зазначимо, що на Київщині зафіксовано різке погіршення якості повітря. Станом на 11:00 20 вересня датчик моніторингу на вулиці Соборності, 49 у Боярці показував індекс якості повітря AQI PM2.5 на рівні 225, що відповідає дуже шкідливому рівню забруднення. Раніше Київська ОВА повідомляла, що у Фастівському районі внаслідок російської атаки було пошкоджено підприємство, на території якого виникла пожежа.

Ситуація з повітрям у Боярці, що на Київщині карта: SaveEcoBot

У самому Києві стан повітря переважно залишається задовільним. Найвищі показники забруднення зафіксовано у Святошинському районі – 66 AQI PM2.5, Шевченківському – 55 та Подільському – 54. В інших районах показники становлять від 22 до 48 AQI PM2.5.

Загалом якість повітря у столиці не становить загрози для здоров'я більшості людей. Водночас люди, чутливі до забруднення повітря, а також ті, хто має захворювання дихальної системи, можуть відчувати незначний дискомфорт.

Нагадаємо, Київщина перебувала під російськими атаками понад добу. За цей час у п'яти районах області пошкоджено 31 об'єкт. Найбільше руйнувань зафіксовано у Фастівському районі, де пошкоджено 24 об'єкти. Серед них – житлові будинки, виробничі та господарські приміщення, територія сільськогосподарського підприємства, а також 17 транспортних засобів.