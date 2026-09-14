Ремонт шляхопроводу біля метро «Чернігівська»: забетоновано першу частину мосту (відео)

На будівельному майданчику вже повністю забетоновано плиту проїзду лівої прогонової будови та змонтовано один деформаційний шов

Повне завершення робіт на шляхопроводі біля станції метро «Чернігівська» заплановане на 2027 рік

На перетині Броварського проспекту та вулиці Миропільської у Києві триває масштабний капітальний ремонт шляхопроводу біля станції метро «Чернігівська». Замість аварійної залізобетонної споруди кінця 1960-х років типу «Стрімка лань» тут зводять нову подвійну сталево-залізобетонну мостову конструкцію довжиною 54,2 метри. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на огляд інфраструктурного оглядача та журналіста Павла Авдокушина.

На перетині Броварського проспекту та вулиці Миропільської триває масштабний капітальний ремонт шляхопроводу фото: Павло Авдокушин/Facebook

На будівельному майданчику вже повністю забетоновано плиту проїзду лівої прогонової будови та змонтовано один деформаційний шов. Окрім цього, фахівці виконують армування конструктиву під трамвайні колії, збереження яких передбачено проєктом, та підготували підбетонку під лежень перехідної плити біля першої опори.

Асфальтове покриття під мостом вже оновлено фото: Павло Авдокушин/Facebook

Серед інших ключових робіт на об'єкті:

Правий прогін: Забетоновано всі підфермники (опори № 1 та № 4), триває збирання каркаса плити та засипання ґрунту за опорою № 4.

Дорожнє покриття та підходи: На половині Броварського проспекту з боку Лісового масиву вже вкладено перший суцільний шар асфальтобетону та встановлено бордюри. На протилежному боці готують піщану подушку, виконують ґрунтозаміщення та вкладають щебенево-піщану суміш (ЩПС).

Інфраструктура та мережі: Тривають роботи з перекладання газової мережі.

Фахівці виконують армування конструктиву під трамвайні колії фото: Павло Авдокушин/Facebook

фото: Павло Авдокушин/Facebook

Після завершення капремонту проїзд шляхопроводом та під ним буде розширено до 4+4 смуг, а також покращено вело-пішохідну інфраструктуру.

Відновити рух прямими проїздами розв'язки, а також її з'їздами та заїздами планують до кінця осені 2026 року, а повне завершення робіт заплановане на 2027 рік.

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

До 20 вересня, з 8:00 до 18:00, частково обмежено рух вулицею Миколи Закревського в Деснянському районі столиці. Фахівці Деснянського ШЕУ виконуватимуть поточний ремонт проїжджої частини на ділянці від вул. Сержа Лифаря до буд. № 33 на вул. Миколи Закревського.

До 31 жовтня частково обмежуватимуть рух Оболонським проспектом в Оболонському районі столиці. Фахівці Оболонського ШЕУ ремонтуватимуть ділянку від Великої Кільцевої дороги до вул. Героїв Дніпра. Роботи проводитимуть поетапно – без повного перекриття зазначеної ділянки проспекту.