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    Очільник Мінекології написав заяву про відставку

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    Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський - Очільник Мінекології написав заяву про відставку
    Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський
    фото: glavcom.ua

    Абрамовський вже писав заяву про відставку в грудні минулого року, але профільний комітет її не підтримав

    Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України Роман Абрамовський написав заяву про відставку. Про це заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

    «Я бачив, що він написав заяву. Я заходив якраз до голови (Верховної Ради, – ред.), і він виходив», – заявив Арахамія журналістам.

    Раніше «Главком» повідомляв, що є великі шанси, що нинішній очільник Мінекології досидить у своєму кріслі лише до осені, коли, на думку багатьох експертів, планується тотальна зміна Кабміну.

    Як відомо, Абрамовський вже писав заяву про відставку в грудні минулого року, але профільний комітет її не підтримав і вона була знята з розгляду.

    Нагадаємо, Романа Абрамовського було призначено міністром захисту довкілля та природних ресурсів у червні 2020. До цього він займав посаду заступника очільника цього міністерства.

    Як раніше повідомлялося, на неформальному з'їзді «Слуг народу» в Трускавці питання заміни міністрів не звучало і його не порушував президент. Про це «Главкому» повідомили відразу кілька депутатів. Однак, за інформацією джерел «Главкома», актуальний список кандидатів на звільнення тепер має такий вигляд: міністр соціальної політики Марина Лазебна, міністр екології Роман Абрамовський, віцепрем'єр-міністр зі стратегічних галузей промисловості Олег Уруський та перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко. Заміною для останнього бачать його першу заступницю Юлію Свириденко.

    До слова, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не має претензій до роботи уряду.

    Також ««Слуги народу»» розказали, чим їх дратував Разумков. Раніше Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.

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    Теги: екологія міністр кадрові зміни відставка Мінекології партія Слуга народу уряд Давид Арахамія Роман Абрамовський
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    Очільник Мінекології написав заяву про відставку