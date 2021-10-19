Директора НАБУ зможе призначати уряд. Рада прийняла новий закон

Закон визначає повноваження Кабінету Міністрів щодо призначення на посаду директора НАБУ та звільнення з цієї посади за наявності встановлених законом підстав

Проєкт закону №5459-1 спрямований на усунення суперечностей між Конституцією та Законом «Про Національне антикорупційне бюро України»

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України» (№5459-1). Відповідне рішення підтримали 304 народних депутатів.

Як йдеться у пояснювальній записці, проєкт закону №5459-1 спрямований на усунення суперечностей між Конституцією та Законом «Про Національне антикорупційне бюро України», а також на пов’язане з цим забезпечення гарантій незалежності для Національного бюро.

Закон визначає статус Національного антикорупційного бюро України як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, а також передбачає, що набуття НАБУ статусу центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом не потребує будь-яких додаткових заходів, пов’язаних з ліквідацією або реорганізацією органу, вчинення будь-яких дій щодо його працівників тощо.

Документ встановлює особливості порядку взаємодії Національного бюро із Кабінетом Міністрів, центральними органами виконавчої влади з метою унеможливлення втручання Кабінету Міністрів України у діяльність НАБУ.

Закон визначає повноваження Кабінету Міністрів щодо призначення на посаду директора НАБУ та звільнення з цієї посади за наявності встановлених законом підстав.

Передбачається, що конкурсний добір на посаду директора бюро організовує та проводить конкурсна комісія, до якої входять шість осіб, із яких три особи визначаються Кабінетом Міністрів та три особи – визначаються Кабміном на підставі пропозицій партнерів з розвитку, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу у запобіганні та протидії корупції.

Закон також визначає, що зовнішню оцінку ефективності діяльності Національного бюро проводить комісія у складі трьох осіб, визначених Кабінетом Міністрів України на підставі пропозицій партнерів з розвитку, які надавали Україні міжнародну технічну допомогу у запобіганні та протидії корупції.

З метою усунення правової невизначеності щодо правового статусу особи, яка займає посаду директора НАБУ, яка виникла у зв’язку з Рішенням Конституційного суду України 9-р/2020, визначається, що особа, призначена на посаду директора Національного бюро, продовжує здійснювати всі повноваження директора бюро до моменту призначення очільника відомства за результатами відкритого конкурсного відбору на зайняття цієї посади у порядку, встановленому статтею 7 Закону «Про Національне антикорупційне бюро України».

Зазначимо, відповідний законопроєкт було схвалено Радою у першому читанні ще у травні.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Конституційний суд України визнав закон про НАБУ неконституційним у частині повноважень президента.

У листопаді 2020 року було зареєстровано законопроєкт, який дозволяє парламенту звільняти директора НАБУ.

У березні 2021 року у Зеленського заявили, що Ситник залишиться директором НАБУ до кінця своєї каденції. Проте термін його повноважень закінчується у квітні 2022 року.