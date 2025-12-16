Головна Країна Політика
Зеленський виступив у парламенті Нідерландів та пояснив підлу стратегію Путіна

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Зеленський виступив у парламенті Нідерландів та пояснив підлу стратегію Путіна
Президент України у парламенті Нідерландів заявив, що Росія системно обирає війну, а не мир
фото: Офіс президента

Президент України заявив у Гаазі, що Росія є «хронічним злочинцем», який виправдовує війни вигаданими причинами

Президент України Володимир Зеленський заявив у парламенті Нідерландів, що Росія приносить війни іншим країнам і завжди вважає себе невинною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію Офісу президента.

Зеленський зазначив, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін і всі його пропагандисти часто використовують термін «першопричини війни»: ніби є щось «невідворотне», що змушує Росію й далі воювати. Вони стверджують, ніби причини російських воєн були не всередині РФ і не є частиною її власної природи, а лежать десь ззовні – в Україні, Європі, НАТО чи деінде, сказав Зеленський.

«Давайте подивимося на історію Росії з 1991 року. Відтоді й дотепер. Росія змінилася. Вона була багатою й бідною. Вона перейшла від олігархії до диктатури. Але одна річ залишилася такою самою. Вона продовжує приносити війну й ненависть. Від Чечні до Балкан, від Молдови до Сирії, від країн Центральної Африки до України», – сказав президент.

«Росія обирає конфлікт, а не мир. І росіяни завжди кажуть, що вони якимось чином не винні. Якимось чином. І хтось інший, не Росія, завжди повинен зробити поступки, щоб Росія могла припинити поширення кровопролиття. І завжди є щось, як вони кажуть, що треба віддати, щоб вони могли припинити вбивати», – додав Зеленський.

Він нагадав, що Росія зараз і далі руйнує українські міста, убиває дітей і мирних жителів та водночас вимагає, щоб їй віддали території, які вона навіть не змогла захопити.

«Коли ми б'ємо у відповідь, вона кричить так, ніби лише вона має право бити, а інші повинні мовчати і страждати. Це Росія. І правда в тому, що ми маємо справу із хронічним злочинцем», – заявив Зеленський.

Зеленський додав, що Росія поводиться як злочинець, який переконаний, що його ніколи не спіймають. Він додав, що недостатньо примусити Росію до угоди: треба змусити її прийняти, що в цьому світі є правила й вона не може дурити всіх.

Нагадаємо, що у літаку, дорогою з Варшави до Берліна, президент України Володимир Зеленський відповів на питання про те, чи не є марними всі мирні переговори на тлі того, що російська сторона постійно наголошує, що буде добиватися максимального виконання всіх цілей в так звані «СВО». Глава держави наголосив, що, на його думку, залученість американської сторони на найвищому рівні до переговорного процесу говорить про те, що росіяни мають погодитися на якийсь компроміс.

Теги: росія війна путін Володимир Зеленський президент злочинець переговори росіяни конфлікт

