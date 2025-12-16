Зеленський виступив у парламенті Нідерландів та пояснив підлу стратегію Путіна
Президент України заявив у Гаазі, що Росія є «хронічним злочинцем», який виправдовує війни вигаданими причинами
Президент України Володимир Зеленський заявив у парламенті Нідерландів, що Росія приносить війни іншим країнам і завжди вважає себе невинною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію Офісу президента.
Зеленський зазначив, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін і всі його пропагандисти часто використовують термін «першопричини війни»: ніби є щось «невідворотне», що змушує Росію й далі воювати. Вони стверджують, ніби причини російських воєн були не всередині РФ і не є частиною її власної природи, а лежать десь ззовні – в Україні, Європі, НАТО чи деінде, сказав Зеленський.
«Давайте подивимося на історію Росії з 1991 року. Відтоді й дотепер. Росія змінилася. Вона була багатою й бідною. Вона перейшла від олігархії до диктатури. Але одна річ залишилася такою самою. Вона продовжує приносити війну й ненависть. Від Чечні до Балкан, від Молдови до Сирії, від країн Центральної Африки до України», – сказав президент.
«Росія обирає конфлікт, а не мир. І росіяни завжди кажуть, що вони якимось чином не винні. Якимось чином. І хтось інший, не Росія, завжди повинен зробити поступки, щоб Росія могла припинити поширення кровопролиття. І завжди є щось, як вони кажуть, що треба віддати, щоб вони могли припинити вбивати», – додав Зеленський.
Він нагадав, що Росія зараз і далі руйнує українські міста, убиває дітей і мирних жителів та водночас вимагає, щоб їй віддали території, які вона навіть не змогла захопити.
«Коли ми б'ємо у відповідь, вона кричить так, ніби лише вона має право бити, а інші повинні мовчати і страждати. Це Росія. І правда в тому, що ми маємо справу із хронічним злочинцем», – заявив Зеленський.
Зеленський додав, що Росія поводиться як злочинець, який переконаний, що його ніколи не спіймають. Він додав, що недостатньо примусити Росію до угоди: треба змусити її прийняти, що в цьому світі є правила й вона не може дурити всіх.
Нагадаємо, що у літаку, дорогою з Варшави до Берліна, президент України Володимир Зеленський відповів на питання про те, чи не є марними всі мирні переговори на тлі того, що російська сторона постійно наголошує, що буде добиватися максимального виконання всіх цілей в так звані «СВО». Глава держави наголосив, що, на його думку, залученість американської сторони на найвищому рівні до переговорного процесу говорить про те, що росіяни мають погодитися на якийсь компроміс.
Читайте також:
Коментарі — 0