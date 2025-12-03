Головна Світ Політика
Віткофф і Кушнер впевнені, що Росія хоче закінчити війну в Україні – Трамп

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Віткофф і Кушнер впевнені, що Росія хоче закінчити війну в Україні – Трамп
Трамп: Він (Путін – «Главком») хотів би закінчити війну – таким було їхнє (Віткоффа та Кушнера – «Главком»), ну, таке було їхнє враження
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп зазначив, що Путін, ймовірно, воліє торгувати зі Сполученими Штатами, а не воювати

Президент США Дональд Трамп заявив, що після зустрічі у Кремлі, його представники – Віткофф та Кушнер вважають, що президент Росії Володимир Путін виявляє бажання завершити війну, повідомляє «Главком».

«Він хотів би закінчити війну – таким було їхнє, ну, таке було їхнє враження. Наскільки це відповідає дійсності – ви знаєте, але їхнє враження полягало в тому, що він хотів би, щоб війна закінчилася. Я думаю, він хотів би повернутися до більш нормального життя», – сказав Трамп.

Американський лідер припустив, що Путін, ймовірно, воліє торгувати зі Сполученими Штатами, замість того, щоб «ви знаєте, втрачати тисячі солдатів щотижня».

«Але їхнє враження було дуже чітким: він хотів би укласти угоду. Подивимося, що буде», – підсумував президент США.

Нагадаємо, 2 грудня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков. Як відомо, зустріч тривала майже п'ять годин. 

Як повідомлялося, 2 грудня визначено як ключовий день для адміністрації президента США Дональда Трампа у питанні врегулювання війни в Україні.

Відомо, що помічник Путіна Юрій Ушаков після зустрічі з Віткоффом та Кушніром заявив, що компромісного варіанта плану щодо України поки немає, деякі американські напрацювання прийнятні для РФ, деякі не підходять. 

До слова, помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер, які брали участь у переговорах, пообіцяли Москві не їхати до Києва, а одразу повернутися до Вашингтона. 

«Главком» писав, що зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер, та спеціальний посланець США Стів Віткофф нібито відсторонили від переговорів із Росією держсекретаря Марко Рубіо, який вважається більш лояльним до інтересів України. Рубіо, якого називають тим, хто «більше співчуває Україні», раніше допоміг доопрацювати мирний план, що складався з 28 пунктів.

