Головна Думки вголос Володимир Фесенко
search button user button menu button
Володимир Фесенко Політолог

Після Берліну. Чого чекати у переговорах далі?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Берліні пройшов дводенний саміт щодо України
фото: Офіс президента

Перспективи мирних домовленостей

Переговори у Берлині між Україною і США, за участі європейських партнерів України, про умови завершення російсько-української війни, викликали нову хвилю інформаційно-політичного ажіотажу навколо теми мирних переговорів і суперечливі очікування щодо перспектив завершення війни. З’являються неоднозначні витоки, конспірологічні очікування. Хтось боїться зради, а багато хто дуже сподівається, що ось-ось війна закінчиться.

Відразу невеличкий спойлер: не чекайте дива від переговорів у Берлині. З американцями ми можемо домовитись відсотків на дев’яносто з різних проблемних питань. Звісно це в найкращому випадку. В деяких дуже складних питаннях, у першу чергу щодо статусу українських територій, анексованих Росією, і виведення українських військ з Донбасу, я взагалі не бачу можливості компромісу. Тим не менш, з американцями ми ще можемо порозумітись з більшості переговорних питань. Головна проблема виникне потім – Кремль не погодиться на значну частину, а можливо і більшість компромісів, які будуть узгоджені між Україною і США.

Помічник Путіна Ю.Ушаков вже заявив у неділю, 14 грудня: «Якщо будуть відповідні зміни [в мирний план], у нас будуть дуже різкі заперечення» … «Там будуть якісь абсолютно неприйнятні для нас положення, у тому числі й з територіальних питань». Тобто ще до завершення переговорів у Берлині Кремль продемонстрував своє несприйняття ймовірних компромісів, які можуть бути між США і Україною. І саме це буде головною перешкодою на шляху подальшого переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни.

Представники адміністрації Трампа (Віткофф і Кушнер) вважають, що виведення українських військ призведе до завершення війни між Росією і Україною. Але це ілюзія. В Україні добре розуміють, що односторонні поступки агресору призведуть до нових ультиматумів з його боку. Вслід за Донбасом від нас будуть вимагати виведення українських військ з Херсона і Запоріжжя. Однак Україна не погоджується і не буде погоджуватись на виведення своїх військ з територій, які вона контролює. Тому питання про Донбас – це глухий кут у переговорному процесі.

Відповідно, не варто чекати якоїсь мирної угоди до Різдва, та мабуть, і взагалі найближчим часом. Але переговори продовжаться. Кремлю теж не варто категорично відмовляти американцям в їх мирних ініціативах. Трамп занадто важливий для Путіна, і тому в Кремлі продовжать переговорну гру з американцями. Цілком ймовірно, що росіяни можуть запропонувати якусь нову псевдомирну ініціативу, щось на кшталт «різдвяного перемир’я». Але на принципові поступки Путін зараз не піде. Він все ще сподівається виграти війну проти України, тому не буде домовлятися вже зараз.

Зараз головне питання в іншому – що робитимуть Трамп та його адміністрація, якщо зрозуміють, що переговори про їх мирний план навряд призведуть до швидкого підписання мирної угоди.

Найбільш ризикований сценарій для нас – продовження і посилення тиску на Україну, з метою примусити нас до виконання російських вимог. Адміністрація Трампа вважає нас слабшою стороною, і вважає, що нас легше дотиснути до згоди на поступки. Але це виглядатиме як пряме сприяння агресору і викличе критику навіть в США, в тому числі і в Республіканській партії. До того ж Україна демонструє, на відміну від росії, готовність до компромісів у мирному процесі.

Сценарій відновлення тиску на Росію також є ймовірним (але меншою мірою, ніж тиск на нас). Більш вірогідний сценарій – тиск на обидві сторони війни (з більшим тиском на нас), з поступовим зменшенням кількості проблемних переговорних питань і зменшенням ступеня їх гостроти. Власне це те, що американці роблять і зараз.

Багато коментаторів знов говорять про ймовірність виходу США з переговорного процесу. Такий варіант теж можливий. Однак, якщо це і станеться, то тимчасово. Припинення війни в України стало для Трампа вже принциповим питанням. Вихід США з переговорного процесу буде виглядати як особиста поразка Трампа. До того ж, така невдача суттєво зменшить його шанси на отримання Нобелівської премії миру. І навпаки.

Щоб вивести мирні переговори з патової ситуації треба змінити логіку переговорного процесу. Найбільш проблемні питання, по яких дуже важко домовитись, а то й взагалі неможливо (як, наприклад, територіальне питання) треба просто відкласти. Необхідно повернутись до першочергового і ключового питання, по якому компроміс можливий, – припинення вогню.

Саме з цього починається припинення всіх воєн. І цей процес може бути поетапним, як це і намагалися зробити ще у березні 2025 року: спочатку припинення вогню на морі, і ударів по об’єктах енергетики, потім припинення війни в повітрі, а на завершальному етапі – припинення вогню на суходолі. Паралельно можуть відбуватись переговори і з інших питань, по яких також можна знайти компроміси (обмін полоненими всіх на всіх, гуманітарні питання, статус Запорізької АЕС, тощо).

У будь-якому випадку реальний мирний процес буде залежати від готовності Росії до припинення війни. А щоб це сталося, треба, по-перше, зупинити ворога на фронті (або хоча б максимально уповільнити його просування), по-друге, продовжувати і посилювати міжнародний тиск на Росію.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна путін Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«ЄС послідовно зайняв позицію покори»
Трамп задушить покірну Європу? Світові медіа б'ють на сполох
14 грудня, 20:30
Притула заявив, що не повернеться ані на ТБ, ані в розважальні проєкти
Сергій Притула пояснив, чому більше не повернеться на телебачення
8 грудня, 13:31
Українські та американські посадовці продовжують працювати над завершенням війни
«Прогресу не так багато». Стефанішина зробила заяву про мирні переговори
4 грудня, 08:02
Війна Росії проти України не залежала від особистості президента і була частиною стратегічних планів Кремля
Колишній соратник Порошенка спростував популярний міф про те, що чому Путін зважився на війну проти України
2 грудня, 19:44
Розвідка ліквідувала загарбників
У Бердянську уражено скупчення окупантів (відео)
1 грудня, 10:19
Підполковник Михайло Кучеренко загинув 23 листопада 2025 року на Харківщині від поранення, отриманого під час виконання бойового завдання
Віддав 11 років обороні України. Згадаймо підполковника Михайла Кучеренка
1 грудня, 09:00
Окрім енергетичних гігантів, Україна запроваджує санкції проти «російських убивць, які організовують системне знищення українців дронами»
Україна синхронізувала санкції з США та вдарила по «Роснєфті» і «Лукойлу» – Зеленський
30 листопада, 11:52
Макрон вважає, що зараз з'явилася можливість досягти просування на шляху до встановлення миру
Макрон: Україна потребує набору дуже надійних гарантій безпеки
25 листопада, 23:13
Російські окупанти обстріляли селище Нововоронцовка на Херсонщині
Російський дрон вбив працівницю селищної ради на Херсонщині
24 листопада, 13:23

Володимир Фесенко

Після Берліну. Чого чекати у переговорах далі?
Після Берліну. Чого чекати у переговорах далі?
Життя без Єрмака. Це можливо!
Життя без Єрмака. Це можливо!
Нові сюрпризи від Трампа: чого чекати Україні?
Нові сюрпризи від Трампа: чого чекати Україні?
Трамп, Путін і «Томагавки»: велика гра без пострілів
Трамп, Путін і «Томагавки»: велика гра без пострілів
Трамп і Нобелівська премія миру
Трамп і Нобелівська премія миру
Американські лідери кажуть Путіну: ти хочеш ескалації війни, ти її отримаєш
Американські лідери кажуть Путіну: ти хочеш ескалації війни, ти її отримаєш

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua