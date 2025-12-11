Головна Країна Політика
«Є дві важливі речі». Зеленський назвав умови для проведення виборів в Україні

Юлія Відміцька
glavcom.ua
фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський заявив, що готовий до проведення виборів в Україні

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість проведення виборів в Україні під час воєнного стану. Президент заявив, що не хоче, аби їх відсутність використовували проти України та назвав важливі умови проведення виборів. Про це очільник держави заявив під час пресконференції, де був присутній «Главком».

За словами Зеленського, він не тримається за посаду, тому він «безумовно» підтримує проведення виборів в Україні. «Найголовніше – щоб вибори пройшли легітимно. Якщо можливо, з боку партнерів допомогти нам організувати сам процес виборів безпечно в адекватні терміни, я буду підтримувати. І щоб це не було просто медійним сигналом від мене, я попросив народних депутатів України підготувати законодавчі зміни щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану», – сказав Володимир Зеленський.

Для президента важливо завершити війну в Україні, і щоби після цього наша країна залишилася в «сильній позиції». Тому глава держави відреагував на заклики до проведення виборів в Україні від міжнародних партнерів та заявив, що готовий до них. «Є дві важливі речі, які потрібно пропрацювати: безпека і законодавство. Тому моє прохання і до ключових партнерів України, і до українських парламентів – покажіть те, як можуть бути пропрацьовані обидві ці речі», – зауважив президент.

Раніше «Главком» писав про те, що Україні потрібно не менше шести місяців, щоб підготуватися до проведення вільних і чесних виборів. За кордоном через війну перебуває понад 5,9 млн українських біженців (дані ООН), ще 4,4 млн українців – внутрішньо переміщені особи. Через це оновлення й перевірка виборчих списків стане великою проблемою.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський відповів на вимогу Трампа провести вибори в Україні. Очільник України заявив про те, що готовий до проведення президентських виборів.

Теги: вибори війна Володимир Зеленський

