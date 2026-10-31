Калінінград занурився в темряву через масштабний блекаут

У мережі з'явилися кадри знеструмленого міста. Причини перебоїв наразі невідомі

У російському Калінінграді та області повідомляють про масштабне відключення електроенергії. Місцеві мешканці публікують відео темних вулиць і житлових кварталів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали Exilenova+ та World Military.

На оприлюднених відео жителі Калінінграда знімають із вікон багатоповерхівок місто без звичного вуличного освітлення. На кадрах видно темні квартали, будинки та дороги.

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Масштабні перебої з електропостачанням у Калінінграді та області почалися близько опівночі 30 жовтня. Світло зникло в кількох районах обласного центру, а також у Гур'євську, Світлогорську, Піонерському, Янтарному, Гвардійську, Багратіонівську та інших населених пунктах. Крім того, місцеві жителі повідомляють про проблеми з мобільним інтернетом.

Причини масштабного знеструмлення наразі невідомі. Інформації про кількість споживачів, які залишилися без електроенергії, та терміни відновлення електропостачання поки немає.

Що відомо про енергетичну ситуацію в регіоні

Калінінградська область має особливе географічне положення: російський ексклав розташований між Польщею та Литвою і не має сухопутного кордону з основною територією Росії.

У лютому 2025 року Литва, Латвія та Естонія від'єдналися від енергосистеми Росії. Під час цього процесу вимкнули, зокрема, лінії електропередачі між Литвою та Калінінградською областю. Росія заздалегідь готувалася до такого сценарію, нарощуючи власні генерувальні потужності. Тоді Москва запевняла, що регіон не матиме проблем з електропостачанням.

Калінінградська область також опинялася в центрі уваги через безпекову ситуацію. У травні 2026 року там уперше від початку повномасштабного вторгнення оголосили режим «безпілотної небезпеки». Через загрозу атаки дронів тимчасово призупиняв роботу цивільний аеропорт «Храброво». Обмеження тривали близько півтори години.