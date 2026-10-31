Головна Світ Політика
search button user button menu button

Калінінград занурився в темряву через масштабний блекаут

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Калінінград занурився в темряву через масштабний блекаут
Відключення має масштабний характер
фото: Exilenova+

У мережі з'явилися кадри знеструмленого міста. Причини перебоїв наразі невідомі

У російському Калінінграді та області повідомляють про масштабне відключення електроенергії. Місцеві мешканці публікують відео темних вулиць і житлових кварталів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали Exilenova+ та World Military.

На оприлюднених відео жителі Калінінграда знімають із вікон багатоповерхівок місто без звичного вуличного освітлення. На кадрах видно темні квартали, будинки та дороги. 

Підписуйтеся на канал «Главком» у Телеграм

Масштабні перебої з електропостачанням у Калінінграді та області почалися близько опівночі 30 жовтня. Світло зникло в кількох районах обласного центру, а також у Гур'євську, Світлогорську, Піонерському, Янтарному, Гвардійську, Багратіонівську та інших населених пунктах. Крім того, місцеві жителі повідомляють про проблеми з мобільним інтернетом. 

Калінінград занурився в темряву через масштабний блекаут фото 1

Причини масштабного знеструмлення наразі невідомі. Інформації про кількість споживачів, які залишилися без електроенергії, та терміни відновлення електропостачання поки немає.

Калінінград занурився в темряву через масштабний блекаут фото 2

Що відомо про енергетичну ситуацію в регіоні

Калінінградська область має особливе географічне положення: російський ексклав розташований між Польщею та Литвою і не має сухопутного кордону з основною територією Росії.

У лютому 2025 року Литва, Латвія та Естонія від'єдналися від енергосистеми Росії. Під час цього процесу вимкнули, зокрема, лінії електропередачі між Литвою та Калінінградською областю. Росія заздалегідь готувалася до такого сценарію, нарощуючи власні генерувальні потужності. Тоді Москва запевняла, що регіон не матиме проблем з електропостачанням.

Калінінградська область також опинялася в центрі уваги через безпекову ситуацію. У травні 2026 року там уперше від початку повномасштабного вторгнення оголосили режим «безпілотної небезпеки». Через загрозу атаки дронів тимчасово призупиняв роботу цивільний аеропорт «Храброво». Обмеження тривали близько півтори години.

Читайте також:

Теги: росія блекаут Москва відео відключення Калінінград

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ продовжують серію успішних ударів по російським нафтобазам
Росія засекретила дані про нафту та паливо: ISW назвав причину
30 вересня, 08:55
У Києві та області – аварійні відключення світла, є перебої з водою
У Києві та області – аварійні відключення світла, є перебої з водою
10 жовтня, 13:27
NPM Silmet, розташована у Сілламяе на північному сході Естонії, займається переробкою рідкісноземельних і рідкісних металів
ЄС на прохання Естонії виключив із санкційного списку російську компанію
8 жовтня, 18:20
Аналітики: Кремль намагається закріпити неправдиву наративну лінію про те, що Україна є перешкодою для миру
Кремль знайшов новий привід для затягування війни з Україною: аналіз ISW
12 жовтня, 11:17
Президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре та президент Фінляндії Александр Стубб під час спілкування з медіа в Осло
Росія не погодилася припинити удари по енергетиці – Зеленський
20 жовтня, 22:30
Заява пролунала на тлі обговорення можливого відновлення тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії
Путін висловився про мирну угоду та пригрозив Україні
22 жовтня, 21:57
Президент підкреслив, що окремим питанням залишаються гарантії безпеки
«Є відчуття, що росіяни серйозно налаштовані». Зеленський розкрив деталі останніх мирних ініціатив партнерів
28 жовтня, 09:10
Російські експортери почали завантажувати пшеницю в Мурманську для відправлення до Марокко
Росія знайшла новий шлях для експорту зерна через Арктику – Reuters
29 жовтня, 15:53
Зеленський повідомив про підготовку нової зустрічі з представниками США та РФ
Переговори в Абу-Дабі опинилися під загрозою. Зеленський назвав причину
28 жовтня, 17:03

Політика

Калінінград занурився в темряву через масштабний блекаут
Калінінград занурився в темряву через масштабний блекаут
Зеленський закликав США передати ракети Patriot до зими
Зеленський закликав США передати ракети Patriot до зими
The Economist зафіксував рекордні втрати Росії у війні проти України
The Economist зафіксував рекордні втрати Росії у війні проти України
У Варшаві загострилося протистояння біля суду: затримано трьох людей
У Варшаві загострилося протистояння біля суду: затримано трьох людей
У Польщі спалахнула конституційна криза: опозиція звинувачує Туска у перевороті
У Польщі спалахнула конституційна криза: опозиція звинувачує Туска у перевороті
Сікорський передасть Лаврову послання на саміті G20
Сікорський передасть Лаврову послання на саміті G20

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2026
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
117K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Новини

Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
Вчора, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Вчора, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
Вчора, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
29 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua