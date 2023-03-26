Федоров розповів, скільки жителів Мелітополя росіяни тримають у катівнях

Російські загарбники посилюють терор щодо мирного населення в окупації

Російські загарбники утримують понад 500 цивільних мелітопольців у катівнях. А за слова «Слава Україні» та будь-яке висловлення проукраїнської позиції загарбники штрафують на 30 тис. або садять у підвал. Про це розповів мер тимчасово захопленого Мелітополя Запорізької області Іван Федоров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Федоров зазначив, що російські загарбники посилюють терор щодо мирного населення в окупації. За його словами, понад 500 цивільних мелітопольців наразі перебувають у катівнях рашистів, а тисячі інших жителів живуть як у в’язниці.

«Після кожного вибуху окупанти посилюють фільтраційні заходи, влаштовують судилища: за слова «Слава Україні» та будь-яке інше висловлення проукраїнської позиції штрафують на 30 тисяч або садять «на підвал», знімають з полоненими ролики про «зізнання у диверсії» для росЗМІ, зачиняють людей вдома, щоб вони не бачили пересування російської військової техніки», – сказав мер Мелітополя.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Попри завезення нових партій військових та каральних органів РФ на тимчасово окуповані території Запорізької області жителі не припиняють спротив, підкреслив Федоров.

Нагадаємо, за даними Генштабу, РФ перекинула в Мелітополь військових із Південної Осетії.