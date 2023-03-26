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Федоров розповів, скільки жителів Мелітополя росіяни тримають у катівнях

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Федоров розповів, скільки жителів Мелітополя росіяни тримають у катівнях
фото ілюстративне

Російські загарбники посилюють терор щодо мирного населення в окупації

Російські загарбники утримують понад 500 цивільних мелітопольців у катівнях. А за слова «Слава Україні» та будь-яке висловлення проукраїнської позиції загарбники штрафують на 30 тис. або садять у підвал. Про це розповів мер тимчасово захопленого Мелітополя Запорізької області Іван Федоров.

Федоров зазначив, що російські загарбники посилюють терор щодо мирного населення в окупації. За його словами, понад 500 цивільних мелітопольців наразі перебувають у катівнях рашистів, а тисячі інших жителів живуть як у в’язниці.

«Після кожного вибуху окупанти посилюють фільтраційні заходи, влаштовують судилища: за слова «Слава Україні» та будь-яке інше висловлення проукраїнської позиції штрафують на 30 тисяч або садять «на підвал», знімають з полоненими ролики про «зізнання у диверсії» для росЗМІ, зачиняють людей вдома, щоб вони не бачили пересування російської військової техніки», – сказав мер Мелітополя.

Попри завезення нових партій військових та каральних органів РФ на тимчасово окуповані території Запорізької області жителі не припиняють спротив, підкреслив Федоров.

Нагадаємо, за даними Генштабу, РФ перекинула в Мелітополь військових із Південної Осетії.

Теги: окупанти окуповані території населення Іван Федоров Мелітополь росіяни спротив Запоріжжя війна

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