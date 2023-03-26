Федоров розповів, скільки жителів Мелітополя росіяни тримають у катівнях
Російські загарбники посилюють терор щодо мирного населення в окупації
Російські загарбники утримують понад 500 цивільних мелітопольців у катівнях. А за слова «Слава Україні» та будь-яке висловлення проукраїнської позиції загарбники штрафують на 30 тис. або садять у підвал. Про це розповів мер тимчасово захопленого Мелітополя Запорізької області Іван Федоров.
Федоров зазначив, що російські загарбники посилюють терор щодо мирного населення в окупації. За його словами, понад 500 цивільних мелітопольців наразі перебувають у катівнях рашистів, а тисячі інших жителів живуть як у в’язниці.
«Після кожного вибуху окупанти посилюють фільтраційні заходи, влаштовують судилища: за слова «Слава Україні» та будь-яке інше висловлення проукраїнської позиції штрафують на 30 тисяч або садять «на підвал», знімають з полоненими ролики про «зізнання у диверсії» для росЗМІ, зачиняють людей вдома, щоб вони не бачили пересування російської військової техніки», – сказав мер Мелітополя.
Попри завезення нових партій військових та каральних органів РФ на тимчасово окуповані території Запорізької області жителі не припиняють спротив, підкреслив Федоров.
Нагадаємо, за даними Генштабу, РФ перекинула в Мелітополь військових із Південної Осетії.
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