Мер Миколаєва закликав мешканців виїжджати з міста

Сєнкевич: «Я рекомендую всім залишати місто»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що рекомендує жителям покидати місто через постійні обстріли РФ. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Я рекомендую всім залишати місто. Усім, хто хоче залишитися живим, невідомо, коли це закінчиться. На сьогоднішній день, за нашими підрахунками, з 480 тисяч мешканців Миколаєва, які були до війни, у місті залишилося близько 230 тисяч», – сказав він.

Мер також додав, що ситуація в місті загалом дуже погана. «Нас щодня обстрілюють. Загалом у нас на сьогодні загинуло 111 людей. Одна з них – дитина. Також поранено у нас 502 особи, з них – 6 дітей (станом на 21 червня – ред.). Обстрілюють нас майже кожного дня різними типами снарядів. Десь 80% цих снарядів – це снаряди касетного типу. Тобто реактивні системи залпового вогню типу «Смерч» чи «Ураган», – підкреслив Сєнкевич.

Нагадаємо, 23 червня російські війська обстріляли Миколаїв. Ворог випустив три крилаті ракети. Вони влучили у об'єкти інфраструктури.

Також 23 червня миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив про гучні вибухи у місті. На той час у місті була оголошена повітряна тривога. Раніше, Кім пояснив, навіщо окупанти посилюють обстріли Миколаєва.

Нагадаємо, чотири місяці триває повномасштабна війна Росії проти України. Розпочалася 121-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей.

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