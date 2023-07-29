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Путін роздав вказівки кремлівським блогерам

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін роздав вказівки кремлівським блогерам
Кремль зобов'язав блогерів висвітлювати більше позитивних тем
фото: 2plus2.ua

Російська влада вимагає знизити кількість постів, присвячених темі війни

Пропагандистським блогерам, які активно співпрацюють з Кремлем, російська влада дала команду менше говорити на тему війни з Україною і більше зосередитися на «позитиві». Про це повідомляє Brief із посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента РФ.

Як зазначається, від блогерів Кремль вимагає знизити кількість постів, присвячених темі «СВО» до 30%. Всі інші публікації повинні бути присвячені позитивним темам. До числа таких віднесені теми гордості за країну, можливостей, суверенітету, надії, впевненості, традицій і легітимності.

«Завдання – нарощувати позитивні теми напередодні [виборчої] кампанії», – пояснює джерело видання.

Раніше повідомлялося, що Кремль розіслав російським пропагандистським ЗМІ методичку, за якою вони мають висвітлювати річницю хрещення Київської Русі 28 липня як початок становлення російської державності.

У документі, із яким ознайомилися журналісти, зазначено, що цю подію слід називати «ключовим поворотом російської історії» та «точкою становлення державності» РФ. Пропагандисти також мають наголосити, що саме «спільна віра» дозволила східнослов'янським племенам стати «єдиним народом». Крім того, особливу увагу в документі приділено «противникам Росії», які нібито боролися з православ'ям в Україні, Білорусі та Польщі. 

Теги: влада росія путін пропаганда

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