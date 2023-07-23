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МВС оголосило в розшук мера Рахова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
МВС оголосило в розшук мера Рахова
фото: rakhiv-mr.gov.ua

Чиновнику загрожує від п'яти до восьми років в'язниці

Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук чинного мера міста Рахів (Закарпатська область) Віктора Медвідя. Про це свідчить картка розшуку на сайті МВС.

Як зазначається, чиновник «зник» 21 липня цього року. Його розшукує Рахівське відділення поліції Тячівського відділу ГУНП у Закарпатській області за підозрою у розтраті/привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем у великому розмірі (ч.4 ст. 191 ККУ) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 ККУ).

За вказаними статтями чиновнику загрожує від п'яти до восьми років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю протягом трьох років. У картці розшуку зазначено, що на момент зникнення жодних обмежувальних заходів до Медвідя не застосовувалося.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВАКС оголосив у міжнародний розшук депутата Київради Трубіцина.

Теги: розшук Закарпаття

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