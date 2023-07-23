МВС оголосило в розшук мера Рахова

Чиновнику загрожує від п'яти до восьми років в'язниці

Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук чинного мера міста Рахів (Закарпатська область) Віктора Медвідя. Про це свідчить картка розшуку на сайті МВС.

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Як зазначається, чиновник «зник» 21 липня цього року. Його розшукує Рахівське відділення поліції Тячівського відділу ГУНП у Закарпатській області за підозрою у розтраті/привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем у великому розмірі (ч.4 ст. 191 ККУ) та службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 ККУ).

За вказаними статтями чиновнику загрожує від п'яти до восьми років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю протягом трьох років. У картці розшуку зазначено, що на момент зникнення жодних обмежувальних заходів до Медвідя не застосовувалося.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВАКС оголосив у міжнародний розшук депутата Київради Трубіцина.