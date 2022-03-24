Пробиті наскрізь будинки та порожні вулиці: Маріуполь сьогодні (відео)

Вікон в будинках майже ніде нема

Вулицями Маріуполя зараз майже ніхто не ходить. У невеликих перервах між бомбардуваннями поодинокі мешканці піднімаються зі своїх підвалів назовні, аби подивитися наслідки чергової атаки.

Вулиці не впізнати. Будинки пробиті наскрізь ворожими снарядами. На дорогах повно підбитих і спалених автомобілів та автобусів.

Просто посеред дороги лежать знесені електроопори. Від дерев лишилися хіба стовбури, які міцно вчепилися в українську землю.

Нагадаємо, російська авіація 22 березня скинула дві надпотужні авіабомби на Маріуполь, місто зазнало ще більших руйнувань. Також зруйновані Ірпінь, Маріуполь та Чернігів сфотографували з космосу. Маріуполь фактично знищений російськими військами. За словами заступника мера Сергія Орлова, у місті не залишилося жодної цілої цивільної будівлі. Окупанти вже вбили понад 3 тис. цивільних. Спостерігається брак їжі та води.