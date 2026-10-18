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Жорін розповів, чи реально змусити росіян утекти з Криму

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Жорін розповів, чи реально змусити росіян утекти з Криму
Аби звільнити Крим, Україні ще потрібно виконати значну роботу на лінії фронту, вважає Максим Жорін
фото: скріншот із відео

Україна може створити умови, за яких російські окупанти самі залишать півострів

Україна може домогтися виходу російських окупантів із Криму без військової деокупації півострова, якщо ситуація на інших ділянках фронту розвиватиметься сприятливо. Для цього, однак, необхідно ще багато зробити на передовій. Як інформує «Главком», про це у інтерв’ю «Знаєм 24» розповів Заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін.

«Думаю, що безпосередньо Крим військовим шляхом навряд чи треба взагалі деокуповувати. Якщо у нас все буде добре на інших ділянках фронту, то можна створити умови для того, щоб росіяни самі пішли з Криму, як вони колись уже робили», – зазначив Максим Жорін.

Водночас військовий наголосив, що для реалізації такого сценарію Україні ще потрібно виконати значну роботу на лінії фронту.

Раніше народний депутат п'яти скликань Тарас Стецьків розповів про план порятунку Криму. На його думку, базова помилка виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова у 2014 році, яку згодом повторив Петро Порошенко, полягала у відмові прийняти виклик війни від Володимира Путіна. За словами політика, замість виконання вимог Конституції та закону про оборону керівництво держави вдалося до спроб домовитися із зовнішніми гравцями, проігнорувавши прямі законодавчі обов'язки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав Крим найціннішою частиною України та поклав відповідальність за втрату півострова на колишнього американського президента Барака Обаму. Водночас він заявив, що особисті відносини Володимира Зеленського та Володимира Путіна ускладнюють можливість досягнення мирної домовленості. 

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Теги: Крим росіяни окупація

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