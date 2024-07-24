Мешканці окупованого Донецька влаштували бунт. Вимагають покращення життя (відео)
Люди вийшли на вулицю і перекрили дорогу
Мешканці тимчасово окупованого Донецька влаштували пікет і заблокували одну із вулиць міста. Вимагають води та покращення умов життя. Відповідний відеозапис із місця проведення акції з'явився соцмережах.
«У Донецьку бунт. Люди вийшли на вулицю і перекрили дорогу через нестерпні умови життя та відсутність води. Щось не дуже добре живеться з Росією», – зазначає у дописі автор публікації журналіст Денис Казанський.
👀Мешканці окупованого Донецька теж перекрили вулицю. Через відсутність води🤔 pic.twitter.com/DjryoSR9HH— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 24, 2024
Раніше повідомлялося, що окупанти просунулися біля двох населених пунктів Донеччини.Аналітики зазначають, що ворог просунувся біля Воздвиженки та Роздолівки, що на Донеччині.
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