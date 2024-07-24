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Мешканці окупованого Донецька влаштували бунт. Вимагають покращення життя (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Мешканці окупованого Донецька влаштували бунт. Вимагають покращення життя (відео)
Жителі окупованого Донецька вимагають покращення умов життя
фото: скріншот

Люди вийшли на вулицю і перекрили дорогу

Мешканці тимчасово окупованого Донецька влаштували пікет і заблокували одну із вулиць міста. Вимагають води та покращення умов життя. Відповідний відеозапис із місця проведення акції з'явився соцмережах.

«У Донецьку бунт. Люди вийшли на вулицю і перекрили дорогу через нестерпні умови життя та відсутність води. Щось не дуже добре живеться з Росією», – зазначає у дописі автор публікації журналіст Денис Казанський.

Раніше повідомлялося, що окупанти просунулися біля двох населених пунктів Донеччини.Аналітики зазначають, що ворог просунувся біля Воздвиженки та Роздолівки, що на Донеччині.

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Теги: Донецьк окупація

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