Мешканці окупованого Донецька влаштували бунт. Вимагають покращення життя (відео)

Люди вийшли на вулицю і перекрили дорогу

Мешканці тимчасово окупованого Донецька влаштували пікет і заблокували одну із вулиць міста. Вимагають води та покращення умов життя. Відповідний відеозапис із місця проведення акції з'явився соцмережах.

«У Донецьку бунт. Люди вийшли на вулицю і перекрили дорогу через нестерпні умови життя та відсутність води. Щось не дуже добре живеться з Росією», – зазначає у дописі автор публікації журналіст Денис Казанський.

Раніше повідомлялося, що окупанти просунулися біля двох населених пунктів Донеччини.Аналітики зазначають, що ворог просунувся біля Воздвиженки та Роздолівки, що на Донеччині.