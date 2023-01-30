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Екс-посадовець НАТО про танкову коаліцію: «Це поганий день для Кремля»

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Екс-посадовець НАТО про танкову коаліцію: «Це поганий день для Кремля»
фото wikimedia.org

Наприкінці березня Україна матиме 100-200 танків від країн НАТО

Рішення західних країн відправити танки в Україну створює «реальні проблеми» для президента Росії Володимира Путіна. Таку думку в ефірі радіостанції WABC озвучив колишній головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО Джеймс Ставрідіс, пише  видання New York Post.

«Коли ви об’єднаєте ці три типи танків (ймовірно, йдеться про Challenger від Великої Британії, Abrams від США та Leopard від низки країн - прим. ред.) і завезете їх реальну кількість в Україну, а я б оцінив, що до середини весни, наприкінці березня, їх буде щонайменше 100, можливо, навіть 200, це створює реальні проблеми для Путіна», — сказав Джеймс Ставрідіс. 

Він наголосив на тому, що російські військові сили розтягнуті вздовж фронту, який проходить у сотнях миль від Росії.​ «​За допомогою цих танків українці​ ​можуть пробити російську лінію та розділити їх, відшарувати на частини, розірвати їхній логістичний ланцюг і справді зменшити здатність Росії продовжувати те, що вона хоче зробити, тобто посилити наступальні операції», — підкреслив екс-посадовець НАТО. 

За його словами, танки знаменують «переломний момент» у війні, яку Росія розпочала проти свого сусіда в лютому 2022 року. «Це також поганий день для Кремля, тому що він бачить​ ​єдність Заходу​… Усі країни НАТО об’єдналися​», — акцентував Ставрідіс, додавши, що це також дуже​ важливий військовий крок для самого альянсу.

Нагадаємо, що 16 січня Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшов ескадрон танків Challenger 2. Таким чином вона стала першою країною, яка передала вітчизняному війську основні бойові танки.

25 січня Німеччина офіційно заявила, що відправляє в Україну танки Leopard 2. Передбачається, що на першому країна надасть нам роту з 14 танків Leopard 2 A6 зі складу Бундесверу. Також Німеччина схвалила реекспорт танків Leopard 2 в Україну з країн-партнерів.

Того ж дня президент США Джо Байден офіційно оголосив про передачу Україні 31 одиниці бойових танків Abrams M1.

Пізніше Канада заявила, що надасть Україні чотири танки Leopard 2. При цьому офіційні представники допустили можливість додаткових постачань. 

У п’ятницю, 27 січня, прем’єр-міністр уряду Польщі Матеуш Моравецький розповів, що його країна готова передати Україні 60 танків PT-91 та 14 танків Leopard. 

Читайте також: Українські танкісти прибули до Британії для навчань на Challenger 2
Теги: наступ росія війна НАТО танки

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