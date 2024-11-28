Зеленський підписав три важливих закони, РФ масовано ударила по Україні. Головне за 28 листопада

Президент підписав закони про історичне підвищення податків, про державний бюджет на 2025 рік та про добровільне повернення військових після дизертирства

Росія масовано атакувала Україну ракетами: вибухи пролунали у багатьох містах. Президент підписав закон про історичне підвищення податків, закон про державний бюджет на 2025 рік та закон про добровільне повернення військових після дизертирства. «Главком» склав добірку новин 28 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Росія масовано атакувала Україну ракетами: вибухи пролунали у багатьох містах

У ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України Калібрами та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою – енергетика, обʼєкти інфраструктури. Вже запроваджено аварійні відключення електроенергії.

На світанку Повітряні сили повідомили про зліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Оленья». Згодом були відмічені пуски ракет. Вже о пів на сьому повітряна тривога поширилася на всю Україну. Повітряні сили повідомляли про рух ракет на західній Україні.

Через знеструмлення окремих ділянок залізниці на понад годину запізнюються шість поїздів, повідомили в «Укрзалізниці». Там працюють резервні тепловози. У компанії додали, що відставання від графіка поступово скорочуватимуть.

Президент підписав закон про історичне підвищення податків

Сьогодні, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків. Про це стало відомо із проєкту закону 11416-д на сайті Верховної Ради.

Закон передбачає збільшення військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5%.

Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік

Сьогодні, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Пріоритетом кошторису залишається захист нашої держави. Фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки. На це виділяємо 2,23 трлн грн», – наголосив Шмигаль.

Прем’єр зауважив, що 420,9 млрд грн уряд направить на соціальний захист, 217 млрд грн – на охорону здоров'я, 199 млрд грн – на освіту. Загалом видатки 2025 року заплановані на рівні 3,6 трлн грн. Доходи – 2,05 трлн грн.

Зеленський підписав закон про добровільне повернення військових після дизертирства

Президент Володимир Зеленський підписав закон №12095, згідно з яким добровільно можуть повернутися на службу військовозобов'язані, які вперше залишили військові частини або дезертували. Про це Устало відомо із картки законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Йдеться про проєкт Закону про внесення зміни до частини другої статті 24 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Згідно з документом, під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.

Афера на закупівлі військової форми. Викрито ексрадника з Міноборони та екснардепа

Національна поліція України викрила ексрадника з Міністерства оборони та екснардепа на афері щодо закупівлі військової форми у 2022 році. Про це пресслужба Нацполіції повідомляє у соцмережах.

Так, що заволодіти бюджетними коштами на замовленні понад 1 млн комплектів одягу для українських військових за угодами, які уклали у 2022 році за завищеними цінами, колишній радник ексзаступника міністра оборони вступив у злочинну змову з нардепом II-IV скликань, повідомляють правоохоронці.

За інформацією від Нацполіції, організував схему іноземець – шахрай міжнародного масштабу, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності у Франції, Іспанії, Туреччині та Індонезії.