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Німеччина змінила стратегію розвитку оборонної промисловості

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Німеччина змінила стратегію розвитку оборонної промисловості
Німеччина ухвалила нову стратегію розвитку оборонної промисловості
фото із відкритих джерел

Пріоритетом для оборонної промисловості Німеччини названо кораблебудування, технології штучного інтелекту та бронетехніка

Влада Німеччини затвердила нову стратегію, яка має допомогти оборонній промисловості у створенні сучасних систем озброєнь та у зростанні масштабів виробництва. Про це повідомляє Defense news.

«Для військового потенціалу Німеччини вкрай важливо мати інноваційні та ефективні оборонні компанії. Це єдиний спосіб, за допомогою якого ми можемо розвивати передові системи озброєнь, у тому числі з нашими союзниками, і в першу чергу, виробляти їх у достатніх кількостях», – заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус.

У стратегії пріоритетом для оборонної промисловості Німеччини названо кораблебудування, технології штучного інтелекту, бронетехніка, прилади виявлення, найважливіші IT-сервіси, засоби радіоелектронної боротьби. Водночас у сфері авіації та вогнепальної зброї влада готова покластися на іноземних постачальників. Також у Берліні хочуть зробити більше наголос на спільних закупівлях зброї разом з іншими країнами та на розробку озброєнь у співпраці із закордонними партнерами.

Уряд має намір вивести на новий рівень співпрацю з приватними фірмами: зокрема, влада хоче скорочення бюрократичних перешкод, більш інтенсивних державних інвестицій, швидшого схвалення військових витрат з бюджету, підтримки стартапів в оборонній сфері. Також в уряді вивчать питання, чи можна укладати контракти з оборонними компаніями тривалістю до десяти років з метою зробити більш передбачуваною ситуацію на ринку та полегшити довгострокове планування керівництва компаній.

Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявляв, що Німеччина в 2024 році витрачатиме на оборону до 2% від ВВП, ця тенденція продовжиться в наступні роки.

До слова, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не виключила відправлення німецьких військ до України для дотримання можливого припинення вогню. Бербок заявила, що у разі припинення вогню між Україною та Росією солдати Бундесверу можуть бути «задіяні для забезпечення миру».

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Теги: влада Олаф Шольц технології Міноборони військові Німеччина міністр

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