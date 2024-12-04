Жінок братимуть на військовий облік за бажанням: що відомо про новий законопроєкт

Рада підтримала законопроєкт, який дозволяє жінкам за бажанням ставати на військовий облік та проходити базову військову підготовку

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №12076, який серед іншого передбачає взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних, які виявили бажання проходити базову військову службу. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«№12076 – про зміни до закону «Про військовий обов’язок і службу» щодо медичного обліку під час підготовки призовників. За основу (249)», – повідомив Железняк.

Що передбачає законопроєкт

Відповідно до законопроєкту, який був внесений до Ради Кабінетом міністрів 27 вересня, передбачається, що жінки, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і які виявили бажання проходити базову військову службу, безпосередньо перед направленням для її проходження беруться на військовий облік призовників.

Після проходження базової військової служби звільнені з військової служби жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

Що очікує на жінок із медичною освітою

Окрема норма закону передбачає обов’язковий облік для жінок із медичною або фармацевтичною освітою. У воєнний час вони можуть бути призвані на службу або залучені до оборонних робіт за добровільною згодою.

Жінки, які мають споріднені з військовими спеціальності, також можуть стати на облік за власним бажанням.

Законопроєкт також змінює порядок постановки призовників на військовий облік. Наразі взяття на військовий облік чоловіків, яким виповнилося 17 років, підлягають взяттю на військовий облік протягом січня – березня.

Кабмін пропонує встановити період з 1 січня до 31 липня. Стати на військовий облік чоловікам у віці 17 років можна через Єдиний держреєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів, або особисто в ТЦК та СП. Поважними причинами непроходження електронної ідентифікації, або неприбуття до ТЦК та СП можуть бути:

хвороба;

перешкода стихійного характеру;

проживання (перебування) під час дії особливого періоду на тимчасово окупованої рф території України, де ведуться бойові дії.

Якщо чоловіки у віці 17 років не стали на військовий облік, то вони беруться на нього тільки після особистого прибуття до ТЦК з одночасним притягненням до відповідальності згідно із законом, при умові досягнення ними 18 річного віку.

Нагадаємо, жінки все частіше звертаються до рекрутингових центрів і висловлюють бажання стати до лав ЗСУ. Найчастіше обирають професії снайпера, медичка чи оператора БПЛА. Про це повідомив представник Міноборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець. Він зазначив, що у Сумській області спостерігається активне залучення жінок до лав Збройних сил України. За статистикою, кожне третє звернення до рекрутингових центрів надходить від жінки.