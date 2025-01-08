Мін’юст відновив роботу сайту після хакерської атаки на реєстри

Сайт Мін’юсту не оновлювався і не був доступний для користувачів з вечора 18 грудня минулого року

Восьмого січня, о 16:20, на сайті Міністерства юстиції з’явилася перша після хакерської атаки публікація

Міністерство юстиції відновило роботу свого вебсайту після російської кібератаки, яка призвела до призупинки роботи цілої низки державних реєстрів.

Сьогодні, восьмого січня, о 16:20, на сайті міністерства з’явилася перша після хакерської атаки публікація. До цього сайт Мін’юсту не оновлювався і не був доступний для користувачів з вечора 18 грудня минулого року.

Восьмого січня о 16:20 на сайті Міністерства юстиції України з’явилася перша після хакерської атаки публікація скриншот з сайту Міністерства юстиції України

Нагадаємо, на одинадцятий день після найбільшої хакерської атаки росіян в Україні знову запрацювали перші три реєстри.

Як повідомляв «Главком», у зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри Міністерства внутрішніх справ призупиняють надання окремих послуг із транспортними засобами, серед яких – вибракування авто.

Згодом віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час.

Також у коментарі «Главкому» заступник директора аналітичної системи YouControl з правових питань Данило Глоба зазначив: ця ситуація негативно впливає на роботу багатьох державних і недержавних систем, які використовують дані реєстрів.

Раніше Мін’юст спрогнозував терміни відновлення держреєстрів після кібератаки.