Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мін’юст відновив роботу сайту після хакерської атаки на реєстри

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мін’юст відновив роботу сайту після хакерської атаки на реєстри
Сайт Мін’юсту не оновлювався і не був доступний для користувачів з вечора 18 грудня минулого року
фото: Мін'юст

Восьмого січня, о 16:20, на сайті Міністерства юстиції з’явилася перша після хакерської атаки публікація

Міністерство юстиції відновило роботу свого вебсайту після російської кібератаки, яка призвела до призупинки роботи цілої низки державних реєстрів. 

Сьогодні, восьмого січня, о 16:20, на сайті міністерства з’явилася перша після хакерської атаки публікація. До цього сайт Мін’юсту не оновлювався і не був доступний для користувачів з вечора 18 грудня минулого року. 

Восьмого січня о 16:20 на сайті Міністерства юстиції України з’явилася перша після хакерської атаки публікація
Восьмого січня о 16:20 на сайті Міністерства юстиції України з’явилася перша після хакерської атаки публікація
скриншот з сайту Міністерства юстиції України

Нагадаємо, на одинадцятий день після найбільшої хакерської атаки росіян в Україні знову запрацювали перші три реєстри.

Як повідомляв «Главком», у зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри Міністерства внутрішніх справ призупиняють надання окремих послуг із транспортними засобами, серед яких – вибракування авто. 

Згодом віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. 

Також у коментарі «Главкому» заступник директора аналітичної системи YouControl з правових питань Данило Глоба зазначив: ця ситуація негативно впливає на роботу багатьох державних і недержавних систем, які використовують дані реєстрів.

Раніше Мін’юст спрогнозував терміни відновлення держреєстрів після кібератаки. 

Читайте також:

Теги: Міністерство юстиції хакер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністерство юстиції минулого року подало 27 позовів до Вищого антикорупційного суду про стягнення активів в дохід держави
Стало відомо, скільки активів стягнув Мін'юст із підсанкційних осіб торік
6 сiчня, 12:16
29 грудня – День інформаційно-медійних структур Міноборони та ЗСУ
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Хакери зламали рухому інформаційну стрічку в ефірі телеканала
Російські хакери зламали рухому стрічку в ефірі одного з українських телеканалів
26 грудня, 2024, 17:52
Колишній ведучий «Інтера» зараз проживає в Москві і активно співпрацює з російськими медіа, де поширює антиукраїнську пропаганду
Суд конфіскував майно ексведучого телеканалу «Інтер», який живе в Москві
26 грудня, 2024, 16:25
Трамп пообіцяв доручити Мін'юсту домагатися застосування смертної кари у США
Трамп пообіцяв доручити Мін'юсту домагатися застосування смертної кари у США
25 грудня, 2024, 01:13
Олександр Рувін може мати громадянство Ізраїлю
Мін'юст може не продовжити контракт з директором КНДІСЕ Рувіним: причина
24 грудня, 2024, 21:30
СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на державні реєстри Міністерства юстиції
Масштабна кібератака на українські держреєстри: нові подробиці від СБУ
20 грудня, 2024, 13:26
Румунські розслідувачі деанонімізували персону загадкового благодійника-«тіктокера», який фінансував кампанію переможця першого туру виборів
Румунський детектив з російським слідом. Як «благодійник» з TikTok зірвав президентські вибори
10 грудня, 2024, 18:00
За атаку відповідальне угруповання UAC-0185, яке здійснює активну діяльність щонайменше з 2022 року
Хакери атакували оборонні підприємства України
9 грудня, 2024, 13:50

Події в Україні

Кремль вигадав цинічне «виправдання» аіваударам по Запоріжжю 
Кремль вигадав цинічне «виправдання» аіваударам по Запоріжжю 
Мін’юст відновив роботу сайту після хакерської атаки на реєстри
Мін’юст відновив роботу сайту після хакерської атаки на реєстри
Удар РФ по Запоріжжю: парамедики поліції врятували п'ятьох людей 
Удар РФ по Запоріжжю: парамедики поліції врятували п'ятьох людей 
За день ДТЕК повернув світло майже 33 тис. осель після обстрілів
За день ДТЕК повернув світло майже 33 тис. осель після обстрілів
Президент відреагував на удар по Запоріжжю: Потрібен тиск на Росію за терор
Президент відреагував на удар по Запоріжжю: Потрібен тиск на Росію за терор
Росія атакувала Запоріжжя: кількість загиблих та поранених збільшилася (оновлено)
Росія атакувала Запоріжжя: кількість загиблих та поранених збільшилася (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
141K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 січня 2025
35K
Бронювання після 28 лютого. Нардеп пояснив, чого чекати працівникам критичної інфраструктури
22K
Чим займається легендарний солдат Марків, якого тримали в італійській в'язниці. Фото
12K
Дипломатка назвала велику країну, де поховалися російські шпигуни, яких викинули з Європи
11K
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 січня
Сьогодні, 06:05
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
Вчора, 17:47
Засуджено подружжя педофілів, яке для порноконтенту ґвалтувало своїх доньок
Вчора, 15:22
Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
6 сiчня, 06:33

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua