РФ видалила один із найзакритіших держреєстрів України: чи є загроза для даних

Більшість інформації, яку росіяни нібито вкрали, і так була у вільному доступі

Росіяни під час кібератаки видалили державні реєстри, але це не критично – дані збережено в резервних копіях і скоро будуть відновлені. Про це розповів колишній міністр юстиції Денис Малюська, пише «Українська правда».

«Абсолютна більшість інформації, про яку росіяни кажуть, що вкрали, і так була у вільному доступі», – розповів він.

За словами Малюськи, єдиним винятком став Державний реєстр актів цивільного стану – один із найзакритіших реєстрів, що містить інформацію, яка на перший погляд не здається таємною, як-от дані про народження чи шлюби. Проте там також зберігається жорстко захищена законом таємниця усиновлення. Цей реєстр, як і багато інших ресурсів, уже не вперше став об’єктом атак росіян із початку повномасштабного вторгнення.

Резервних копій у Мін’юсту достатньо, запевнив Малюська, тому відновлення інформації гарантоване.

Раніше Мін’юст спрогнозував терміни відновлення держреєстрів після кібератаки.

Раніше у коментарі «Главкому» заступник директора аналітичної системи YouControl з правових питань Данило Глоба зазначив: ця ситуація негативно впливає на роботу багатьох державних і недержавних систем, які використовують дані реєстрів.

Як повідомляв «Главком», у зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри Міністерства внутрішніх справ призупиняють надання окремих послуг із транспортними засобами, серед яких – вибракування авто.

Згодом віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час.