РФ видалила один із найзакритіших держреєстрів України: чи є загроза для даних
Більшість інформації, яку росіяни нібито вкрали, і так була у вільному доступі
Росіяни під час кібератаки видалили державні реєстри, але це не критично – дані збережено в резервних копіях і скоро будуть відновлені. Про це розповів колишній міністр юстиції Денис Малюська, пише «Українська правда».
«Абсолютна більшість інформації, про яку росіяни кажуть, що вкрали, і так була у вільному доступі», – розповів він.
За словами Малюськи, єдиним винятком став Державний реєстр актів цивільного стану – один із найзакритіших реєстрів, що містить інформацію, яка на перший погляд не здається таємною, як-от дані про народження чи шлюби. Проте там також зберігається жорстко захищена законом таємниця усиновлення. Цей реєстр, як і багато інших ресурсів, уже не вперше став об’єктом атак росіян із початку повномасштабного вторгнення.
Резервних копій у Мін’юсту достатньо, запевнив Малюська, тому відновлення інформації гарантоване.
Раніше Мін’юст спрогнозував терміни відновлення держреєстрів після кібератаки.
Раніше у коментарі «Главкому» заступник директора аналітичної системи YouControl з правових питань Данило Глоба зазначив: ця ситуація негативно впливає на роботу багатьох державних і недержавних систем, які використовують дані реєстрів.
Як повідомляв «Главком», у зв'язку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів сервісні центри Міністерства внутрішніх справ призупиняють надання окремих послуг із транспортними засобами, серед яких – вибракування авто.
Згодом віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час.
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